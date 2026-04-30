شبح الغياب عن المونديال يطارد أشرف حكيمي

أعلن باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي «ضحية إصابة في الفخذ الأيمن»، سيغيب خلال الأسابيع المقبلة، وبالتالي سيكون خارج حسابات مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء المقبل.



وأُصيب حكيمي في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن في الدقائق الأخيرة « ق88» من مباراة ذهاب نصف النهائي المثيرة أول من أمس على ملعب «بارك دي برانس» والتي انتهت بفوز فريقه 5-4، لكنه اضطر إلى مواصلة اللعب حتى النهاية كون مدربه الاسباني لويس أنريكي استنفد تبديلاته الخمسة الرسمية.



وأوضح النادي الباريسي في بيان طبي أن «أشرف حكيمي الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، سيبقى تحت العلاج خلال الأسابيع المقبلة»، غير أن الفحوص التي خضع لها الدولي المغربي خلصت في النهاية إلى وجود «إصابة» على مستوى العضلات الخلفية للفخذ.



وجاءت إصابة قائد «أسود الأطلس» والقائد الثاني لسان جرمان الذي غاب أسابيع عدة في الخريف الماضي بسبب إلتواء في الكاحل هدد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي استضافها على أرضه، وقبل أقل من شهر ونصف من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وفي مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، سيعوض حكيمي بلاعب الوسط وارن زائير-إيمري الذي يُرجَّح أن يسانده الدولي الاسباني فابيان رويس في وسط الملعب.