ألمانيا تترقب نهاية المونديال قبل اعتماد قاعدة الطرد الجديدة

تترقب ألمانيا انتهاء منافسات كأس العالم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد القاعدة الجديدة التي تقضي بطرد اللاعبين حال تغطية أفواههم أثناء المشادات مع المنافسين.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيحسم موقفه من تطبيق القاعدة بعد نهاية البطولة، التي تُقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة، اعتماد العمل بهذه القاعدة خلال اجتماعه الذي عقد في مدينة فانكوفر، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقررة في المدينة نفسها.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيطبق القاعدة الجديدة خلال منافسات كأس العالم المقبلة، في خطوة تأتي ضمن تحديثات تنظيمية تستهدف ضبط سلوك اللاعبين داخل الملعب.

وقال أليكس فيورهيرت، المتحدث باسم لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن قرار تطبيق القاعدة على المستوى المحلي سيُحسم في مرحلة لاحقة بعد نهاية كأس العالم.

وأشار «إيفاب» إلى أن تطبيق القاعدة في الوقت الحالي يخضع لتقدير منظمي البطولات، مع إمكانية تحويلها لاحقًا إلى قانون إلزامي يتم العمل به في جميع المسابقات.

وجاء طرح القاعدة من جانب «فيفا» عقب واقعة شهدتها بطولة دوري أبطال أوروبا فبراير الماضي، عندما اشتكى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور من تعرضه لإساءة خلال مواجهة مع لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، الذي قام بتغطية فمه أثناء الحديث معه.

وأكد بريستياني لاحقًا استخدامه لفظًا مسيئًا، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقافه لمدة ست مباريات، مع تنفيذ ثلاث مباريات منها بشكل فوري، وتعليق الثلاث الأخرى.