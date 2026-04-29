تشريع كندي يجبر «فيفا» على إلغاء إعادة بيع تذاكر في كأس العالم

أجبر تشريع كندي جديد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إلغاء إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم في مدينة تورونتو، بعد حظر إعادة بيع التذاكر بأسعار تزيد على سعرها الأصلي داخل السوق الثانوية.

وسحب «فيفا» تذاكر مباريات المونديال المقررة على ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو من سوق إعادة البيع الرسمي التابع له، عقب إقرار مقاطعة أونتاريو قانونًا جديدًا الأسبوع الماضي يمنع إعادة بيع تذاكر الفعاليات بأكثر من السعر الأصلي.

ونص التشريع، المعروف باسم «قانون إعطاء الأولوية للجماهير»، على حظر عرض أي تذكرة للبيع أو تسهيل بيعها في السوق الثانوية بسعر يتجاوز سعرها الأصلي، وهو ما دفع «فيفا» إلى اتخاذ الإجراء بما يتماشى مع القوانين المحلية.

وأدار «فيفا» سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي لحاملي التذاكر المؤهلين بهدف حماية المشجعين، مع التأكيد على التزامه باللوائح المحلية والدولية، قبل أن يتحرك بعد اعتماد مشروع ميزانية أونتاريو لعام 2026 يوم الخميس الماضي.

وتتوفر التذاكر حاليًا عبر منصة «فيفا» الرسمية لجميع ملاعب البطولة البالغ عددها 15 ملعبًا، ولكافة مباريات كأس العالم، باستثناء ست مباريات في تورونتو، من بينها مواجهة افتتاح كندا أمام البوسنة المقررة في 12 يونيو المقبل.

وطرحت التذاكر بسعرها الأصلي ضمن المرحلة الأخيرة من المبيعات، مع استمرار إتاحة دفعات إضافية للجماهير حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو، وفقًا لتوافرها.

وأظهرت أحدث بيانات «فيفا» بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن من إجمالي متوقع يتجاوز ستة ملايين تذكرة للبطولة، رغم الانتقادات التي طالت الأسعار، خاصة في ظل تطبيق نظام التسعير المتغير وسوق إعادة البيع.

وسمح النظام السابق لحاملي التذاكر بإعادة بيعها عبر منصة «فيفا» بأي سعر، حيث عرضت إحدى التذاكر من الفئة الثالثة للمباراة النهائية مقابل نحو 11.5 مليون دولار.

ودافع «فيفا» عن نموذج السوق الثانوية، مؤكدًا أنه يعمل كجهة غير ربحية، وأن العوائد الناتجة يتم إعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم.

ومن المتوقع إعادة طرح تذاكر مباريات تورونتو للبيع مجددًا عبر منصة «فيفا» بما يتوافق مع التشريع الجديد في أونتاريو.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل.