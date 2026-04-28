«فيفا» يدرس مقترحًا لضمان مشاركة اللاعبين في الأدوار الإقصائية بالمونديال

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إدخال تعديل على القواعد التأديبية في كأس العالم 2026، بهدف تقليل غياب اللاعبين عن الأدوار الإقصائية بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومنح الفرق فرصة الاستعانة بعناصرها الأساسية في المراحل الحاسمة.

ويتضمن المقترح إلغاء البطاقات الصفراء في مرحلتين محددتين خلال البطولة، الأولى بعد نهاية دور المجموعات، والثانية عقب دور الثمانية، على أن يُعاد احتساب السجلات التأديبية قبل انطلاق الأدوار التالية، وفق ما أورده موقع «داريو آس» الإسباني.

ويناقش مجلس «فيفا»، هذا التعديل خلال اجتماعه المقرر مساء اليوم الثلاثاء في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن مراجعة شاملة للوائح قبل انطلاق البطولة.

يهدف المقترح إلى الحد من غياب اللاعبين عن المباريات المهمة بسبب إنذارات حصلوا عليها في أدوار سابقة، خاصة مع زيادة عدد مباريات البطولة خلال نسختها المقبلة.

تعتمد اللوائح الحالية على إيقاف أي لاعب يحصل على بطاقتين صفراوين في مباراتين مختلفتين قبل دور الثمانية، ما يؤدي إلى غيابه تلقائيًا عن المباراة التالية، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الملعب.

ويرتبط هذا التوجه بنظام البطولة الجديد، الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، مع إضافة دور الـ32، وهو ما يزيد من عدد المباريات وطول مدة المنافسات، وبالتالي يرفع احتمالات حصول اللاعبين على إنذارات متراكمة.

ويرى مسؤولو «فيفا» أن إعادة ضبط احتساب البطاقات في مراحل معينة يحقق توازنًا بين الحفاظ على الانضباط، وضمان مشاركة أفضل العناصر في الأدوار النهائية.

يسعى المقترح إلى الحفاظ على جودة المنافسة كحدث عالمي، مع تمكين الجماهير من متابعة أبرز اللاعبين في مباريات نصف النهائي ونهائي الموندال، بدلًا من غيابهم بسبب إنذارات متراكمة.