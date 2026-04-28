«فيفا» يتخذ خطوة جديدة تخص تجربة الجماهير في كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، السماح بإقامة تجمعات جماهيرية قبل المباريات التي ستجرى على ملعب «جيليت» بمدينة فوكسبورو، جنوب بوسطن، ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعد تراجعه عن موقفه السابق الذي كان يمنع هذه التجمعات خلال البطولة.

أعلنت اللجنة المنظمة للمونديال في بوسطن، في بيان، أن القرار الجديد جاء بعد مراجعة السياسات المحلية، والتي تسمح بإقامة تجمعات جماهيرية في محيط الملعب، دون وجود قيود تتعلق بالسلامة العامة، وذلك وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

تستضيف منطقة فوكسبورو، جنوب بوسطن، ست مباريات ضمن دور المجموعات على ملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس، إضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي مقررة في التاسع من يوليو المقبل.

تشمل التجمعات الجماهيرية فعاليات مماثلة لتلك التي تنظم خلال مباريات فريق نيو إنغلاند باتريوتس، أحد فرق كرة القدم الأمريكية، أو فريق كرة القدم نيو إنغلاند ريفولوشن، وكذلك الحفلات الموسيقية، في إطار تطبيق نفس القواعد التنظيمية المعمول بها في الأحداث الكبرى.

وتقلص الجهات المنظمة المساحات المخصصة لهذه التجمعات مقارنة بالمعتاد، حيث تتوفر نحو 20 ألف مساحة لوقوف السيارات خلال مباريات باتريوتس، بينما سيقتصر العدد على نحو خمسة آلاف فقط خلال مباريات كأس العالم.

وحددت هيئة النقل في بوسطن تكلفة التنقل عبر القطار ذهابًا وإيابًا من بوسطن إلى فوكسبورو لحضور المباريات بسعر 80 دولارًا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف السعر المعتاد لمباريات دوري كرة القدم الأمريكية والدوري الأمريكي، في حين توفر خدمات الحافلات السريعة من مواقع مختلفة بتكلفة تصل إلى 95 دولارًا ذهابًا وإيابًا.

تأتي هذه الترتيبات ضمن الاستعدادات لاستضافة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تشهد زيادة عدد المباريات إلى 104 مواجهات.