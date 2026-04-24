104 مباريات في المتناول.. تذاكر المونديال بأقل من دولار واحد

فتحت مبادرة جديدة يقودها إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، المجال أمام الجماهير للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 مقابل أقل من دولار واحد، ضمن حملة تهدف لتقريب المشجعين من الحدث العالمي.

تقدم المبادرة، التي أطلقتها شركتا «ماريوت بونفوي» و«فيزا»، فرصة الحصول على تذاكر لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، حيث سيكون بعضها متاحًا مقابل نقطة ولاء واحدة فقط، وهي قيمة تقل عادة عن دولار واحد، وذلك وفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل».

أطلقت الشركتان الحملة تحت شعار «للمشجعين.. في كل مكان»، بهدف إتاحة التذاكر أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، عبر نظام يعتمد على تجميع نقاط الولاء من خلال الإقامة أو استخدام البطاقات الائتمانية، ثم استبدالها بتذاكر المباريات.

تتيح المبادرة مزايا إضافية، حيث يمكن للمشجعين الفوز بفرصة الإقامة داخل ملعب ميتلايف في الليلة التي تسبق المباراة النهائية، من خلال جناح مخصص للمبيت يطل مباشرة على أرضية الملعب.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في نسخة تعد الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات.

وأكد هالاند في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» أن كأس العالم يمثل أكبر حدث كروي، مشيرًا إلى أن تركيز الحملة على الجماهير يمنحها أهمية خاصة، كما أوضح أن العلاقة مع المشجعين تعني له الكثير، وأن منحهم فرصة الاقتراب من البطولة وخوض تجارب مختلفة يعد أمرًا مميزًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس جونيور يعد من أبرز الداعمين للمبادرة إلى جانب هالاند، في إطار الترويج لفكرة تسهيل حضور الجماهير لمباريات المونديال.