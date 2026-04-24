أزمة دفاعية تضرب منتخب إنجلترا قبل كأس العالم

ربما يغيب تينو ليفرامينتو، الظهير الأيسر لفريق نيوكاسل يونايتد، عن بقية الموسم الحالي بسبب إصابة في الفخذ، مما يهدد مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا خلال كأس العالم المقبلة.

ويُعد ليفرامينتو لاعبًا أساسيًا، عندما يكون لائقًا بدنيًا، في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل هذا الموسم، نظرًا لقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وتعرض ليفرامينتو لما وصفه مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، اليوم الجمعة بـ«إصابة خطيرة» خلال خسارة الفريق 1-2 أمام بورنموث في نهاية الأسبوع الماضي، وقد خضع بالفعل لفحص مبدئي.

وصرّح هاو: «من المقرر أن يخضع لفحص آخر في نهاية هذا الأسبوع لتحديد مدة غيابه بدقة. سننتظر لنرى ما إذا كان سيلعب مجددًا هذا الموسم أم لا».

وينتهي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز في 24 مايو / أيار المقبل، وينبغي تقديم القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا المشارك في المونديال بحلول 30 من الشهر نفسه.

ويبدو أن ريس جيمس، لاعب تشيلسي، هو الخيار الأول لمركز الظهير الأيمن، لكنه مصاب حاليًا، بينما يتجاهل توخيل ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد.

في المقابل، كان كايل ووكر، لاعب بيرنلي، قد اعتزل اللعب الدولي في مارس / آذار الماضي.

وبذلك، يبرز ضمن الخيارات المتبقية لمركز الظهير الأيمن كل من جاريل كوانساه وإزري كونسا، وهما مدافعان في الأصل، وكذلك بن وايت، الذي لم يكن لاعبًا أساسيًا في أرسنال.

ويُشار إلى أن بطولة كأس العالم 2026 ستنطلق في 11 يونيو / حزيران المقبل، حيث تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية بعد فوزه بها عام 1966، في المجموعة الثانية عشرة بمرحلة المجموعات، إلى جانب منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.