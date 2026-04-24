واشنطن تنفي استبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026

نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الخميس، أن تكون حكومته تدعم مقترحًا يقضي باستبدال منتخب إيران بنظيره إيطاليا في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب في البطولة هذا العام.

وفي حديث إلى الصحافيين في المكتب البيضوي، نفى روبيو أن تكون واشنطن قد طلبت من المنتخب الإيراني عدم الحضور إلى كأس العالم، لكنه حذّر من أن الولايات المتحدة قد تمنع دخول بعض أعضاء الوفد الإيراني إذا رأت أن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني، الذي تصنّفه واشنطن وعدة حكومات أخرى منظمة إرهابية.

وقال روبيو عن مشاركة إيران في كأس العالم: «لم يقل لهم أحد من الولايات المتحدة إنهم لا يستطيعون المجيء».

وأضاف: «المشكلة مع إيران لن تكون مع لاعبيها، بل مع بعض الأشخاص الآخرين الذين قد يرغبون في إحضارهم معهم، وبعضهم لديه صلات بالحرس الثوري الإيراني. قد لا نتمكن من السماح لهم بالدخول، لكن ليس للاعبين أنفسهم».

وكان روبيو يرد على اقتراح ورد في تقارير طرحه المبعوث الأميركي الخاص المولود في إيطاليا باولو زامبولي، قال فيه لصحيفة فايننشال تايمز إنه عرض فكرة أن تحل إيطاليا مكان إيران في كأس العالم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقد رفضت الحكومة الإيطالية والمسؤولون الرياضيون هذا الاقتراح بشكل قاطع في وقت سابق الخميس.

وقال روبيو إن هذا المقترح لا يعكس موقف الحكومة الأميركية، مضيفًا: «لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام، سوى تكهنات بأن إيران قد تقرر عدم المجيء، وعندها تأخذ إيطاليا مكانها، لكن هذا فقط إذا قرروا هم عدم المجيء، لأنه قرارهم».

وقال زامبولي للصحيفة: «أؤكد أنني اقترحت على ترامب وعلى رئيس فيفا جاني إنفانتينو أن تحل إيطاليا بدلًا من إيران في كأس العالم. أنا إيطالي الأصل، وسيكون حلمًا أن أرى الأزوري في بطولة تُقام في الولايات المتحدة. مع أربعة ألقاب، يمتلك المنتخب ما يبرر مشاركته».

غير أن وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي قال، الخميس، إن إعادة إيطاليا إلى المنافسة «أولًا، غير ممكنة، وثانيًا، غير مناسبة، لأن التأهل يُحسم على أرض الملعب»، بحسب ما أفادت به وكالتا الأنباء الإيطاليتان «أنسا» و«آجي».

وقد أيّد هذا الموقف رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشانو بوونفيليو، قائلًا: «سأشعر بالإهانة، يجب أن تستحق مكانك في كأس العالم».