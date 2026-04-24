تذاكر نهائي مونديال 2026 تصل إلى 2.3 مليون دولار

عرض موقع إعادة بيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أربع تذاكر للمباراة النهائية لكأس العالم بسعر يقل قليلًا عن 2.3 مليون دولار أمريكي للتذكرة الواحدة.

وتقع هذه التذاكر، التي يبلغ سعرها 2,299,998.85 دولار أمريكي، والمخصصة للمباراة النهائية التي ستقام يوم 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف، خلف المرمى.

ولا يتحكم فيفا في أسعار التذاكر المعروضة على منصة إعادة البيع/التبادل، لكنه يتقاضى رسوم شراء بنسبة 15% من مشتري كل تذكرة، ورسوم إعادة بيع بنسبة 15% من البائع.

وكان سعر المقعد رقم 33 في الصف 32 من المدرج السفلي، ضمن المجموعة 146، والمصنف ضمن فئة المقاعد القياسية سهلة الوصول، 207 آلاف دولار أمريكي. أما المقعد رقم 23 في الصف 26 من المجموعة 310، ضمن الفئة الثانية، فكان سعره 138 ألف دولار أمريكي، وعلى بُعد أمتار قليلة، يبلغ سعر المقعد رقم 21 نحو 23 ألف دولار أمريكي.

وكانت أرخص تذاكر المباراة النهائية المعروضة للبيع يوم الخميس على منصة البيع الإلكتروني 10,923.85 دولارًا أمريكيًا لأربعة مقاعد تقع على بُعد أربعة صفوف من أعلى المدرج العلوي خلف المرمى.

وطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجموعات جديدة من التذاكر للبيع يوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني المخصص للتذاكر، وتبلغ أسعار التذاكر المتاحة للمباراة النهائية 10,990 دولارًا أمريكيًا.