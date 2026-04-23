لامين يامال مهدد بالغياب عن كأس العالم

أصبح لامين يامال نجم برشلونة، مهددًا بالغياب عن منافسات كأس العالم المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام سيلتا فيجو، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 22 أبريل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

سجل يامال هدف فوز برشلونة من ركلة جزاء، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا في «لا ليغا» هذا الموسم، ليساهم في انتصار فريقه بنتيجة 1-0 على ملعب «كامب نو»، وهو الفوز الذي وسع الفارق مع ريال مدريد إلى 9 نقاط قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وتعرض يامال للإصابة مباشرة بعد تنفيذ ركلة الجزاء، حيث أمسك بالعضلة الخلفية، قبل أن يتم استبداله، وهو ما أثار مخاوف داخل الجهاز الفني لبرشلونة بشأن حالته البدنية، خاصة مع اقتراب مواجهة «الكلاسيكو» الشهر المقبل.

وأكد مدرب البرسا هانسي فليك في تصريحاته عقب المباراة أن اللاعب يعاني من إصابة، مشيرًا إلى أن مدة غيابه لم تتحدد بعد، وقال: «نعتقد أن هناك إصابة، لكن علينا الانتظار لمعرفة مدى خطورتها، لا يمكنني قول المزيد الآن»، مضيفًا أن الفريق سيتحول تركيزه إلى المباراة المقبلة أمام خيتافي.

وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أن الإصابة قد تكون تمزقًا في العضلة الخلفية، وهو ما قد يؤدي إلى غياب اللاعب حتى نهاية الموسم، وبالتالي تهديد مشاركته في بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يونيو المقبل، في وقت لم يصدر فيه نادي برشلونة أي بيان رسمي يحدد طبيعة الإصابة حتى الآن.

وأوضح اللاعب بيدري أن الفريق لا يزال في انتظار نتائج الفحوصات الطبية، مؤكدًا تفاؤله بقدرة زميله يامال على العودة سريعًا، وقال في تصريحات لشبكة «موفيستار بلس»: «نأمل ألا تكون الإصابة كبيرة، لا نعرف شيئًا حتى الآن، وسننتظر نتائج الفحوصات، لكنه لاعب شاب ويمكنه التعافي بسرعة»، مشددًا على أهمية الفوز الذي تحقق أمام منافس قوي للحفاظ على فارق النقاط في الصدارة.

ومن المقرر أن يخضع يامال لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الخميس، لتحديد مدة غيابه بشكل دقيق، قبل أن يستعد برشلونة لمواجهة خيتافي خارج ملعبه يوم السبت المقبل 25 أبريل.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه منتخب إسبانيا للبناء على نتائجه الأخيرة بعد التتويج ببطولة «يورو 2024»، وهو ما يزيد من أهمية جاهزية اللاعب خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق المونديال.