كأس العالم.. حين تتحول الأحلام إلى كابوس يطارد اللاعبين



في اللحظة التي تقترب فيها الأحلام من التحقق، قد يتحول كل شيء إلى كابوس مفاجئ، ومجرد إصابة واحدة قادرة على سرقة سنوات من العمل، وحرمان لاعب من أعظم لحظة في مسيرته: كأس العالم.



وهذا هو الوجه القاسي لكرة القدم، حيث لا تختبر الأقدام فقط، بل العقول أيضاً، وبينما يستعد اللاعبون لاعتلاء أكبر مسارح اللعبة، يتسلل شبح الإصابة ليزرع الشكوك.. هل سأعود؟ هل سأكون كما كنت؟ أم أن الحلم انتهى قبل أن يبدأ؟



وخلال الأشهر الأخيرة، عاش عدد من نجوم المنتخب الأمريكي هذه المعاناة بكل تفاصيلها، وأشار موقع «إسبن»، إلى أن سيرجينيو ديست يخوض سباقاً مع الزمن للتعافي من إصابة في أوتار الركبة، فيما عاد تايلر آدامز بعد سلسلة إصابات معقدة، أبرزها تمزق الرباط الجانبي.



ولكن الصورة الأكثر قسوة كانت من نصيب باتريك أجييمانغ، الذي انتهت آماله في المشاركة بكأس العالم بعد إصابة مدمرة في وتر أخيل.



ووراء كل إصابة، معركة خفية لا تقل شراسة عن أي مواجهة في الملعب، فالتحدي لا يقتصر على استعادة الجاهزية البدنية، بل يمتد إلى صراع نفسي مع القلق والخوف وفقدان الثقة.

وتؤكد الدكتورة جيسيكا بارتلي، المتخصصة في علم النفس الرياضي، أن التعافي الحقيقي يبدأ من العقل، عبر أدوات مثل التصور الذهني والتأهيل النفسي، التي باتت جزءاً أساسياً من برامج إعادة التأهيل الحديثة.



ولكن المفارقة المؤلمة أن اللاعبين يعيشون دائماً بين واقعين متناقضين، وهما السعي لتجنب الإصابة، مع إدراك أنها قد تحدث في أي لحظة، وهو ما عبر عنه المدافع تيم ريم بقوله إن التفكير المستمر في الإصابة قد يجعلها «قدراً لا مفر منه».



وتأتي الضربة الأقسى مع الإصابات طويلة الأمد، التي لا تكتفي بإبعاد اللاعب، بل تترك أثراً عميقاً في داخله، وأنتوني روبنسون مثال حي على ذلك، بعدما عاش فترة من الشك الحقيقي حول قدرته على العودة، قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً ويعود إلى الواجهة.



وتبقى قصة ستو هولدن، واحدة من أكثر الحكايات إلهاماً وإيلاماً في الوقت ذاته، إذ تعرض لإصابة خطيرة قبل كأس العالم 2010، كادت تنهي حلمه، لكنه قاتل ضد الوقت وضد الصوت الداخلي الذي كان يشكك في قدرته، حتى نجح في العودة والمشاركة، وبالنسبة له، لم تكن المعركة ضد الإصابة فقط، بل ضد ذاته أيضاً.



وفي عالم كرة القدم، الموهبة وحدها لا تكفي، والعقلية هي الفارق الحقيقي، والقدرة على الوقوف مجدداً بعد السقوط، على مقاومة الخوف، وعلى الإيمان بأن النهاية لم تكتب بعد.



ومع اقتراب كأس العالم 2026، يبقى الأمل حاضراً، أن يتجنب النجوم هذا الكابوس، وأن تصل الأحلام إلى خط النهاية دون أن تعترضها إصابة قاسية، ولكن الحقيقة التي يعرفها الجميع، أن في كرة القدم، لا شيء مضموناً سوى أن الحلم دائماً في خطر.