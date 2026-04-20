فيلادلفيا توفر نقلًا مجانيًا لجماهير كأس العالم بعد المباريات

تعتزم مدينة فيلادلفيا توفير خدمة نقل مجانية للمشجعين عند مغادرتهم مباريات كأس العالم هذا الصيف، في إطار جهود تهدف إلى تسهيل تنقل الجماهير وتحسين تجربتهم خلال البطولة.

وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن اللجنة المنظمة المحلية توصلت إلى اتفاق يتيح استخدام شبكة النقل العام التابعة لهيئة النقل في جنوب شرق بنسلفانيا مجانًا عند مغادرة ملعب «لينكولن فايننشال فيلد»، الذي سيستضيف ست مباريات ضمن النهائيات.

وسيُطلب من المشجعين دفع التعرفة العادية البالغة 2.90 دولار عند التوجه إلى الملعب، فيما ستكون الرحلات مجانية عند العودة، إذ تنطلق الخدمة من محطة «إن آر جي» بدءًا من منتصف المباراة وتستمر لمدة ساعتين بعد نهايتها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن شراكة مع شركة «إير بي إن بي»، أحد رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي خصصت تمويلًا إضافيًا لدعم مبادرات مرتبطة بالبطولة في المدن المستضيفة.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب خمس مباريات في دور المجموعات بمشاركة منتخبات، بينها البرازيل وفرنسا، قبل أن يحتضن مباراة في دور الـ16 في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أثارت فيه أسعار النقل المرتفعة في مدن أخرى، مثل نيوجيرسي وبوسطن، انتقادات، إذ تصل تكلفة بعض الرحلات إلى نحو 150 دولارًا ذهابًا وإيابًا.

ورغم أن موقع ملعب فيلادلفيا أقرب إلى وسط المدينة مقارنة بملعبي «ميتلايف» و«جيليت»، فإن الفارق في الأسعار يبقى ملحوظًا، إذ يمكن للمشجعين السفر بالقطار من نيويورك إلى فيلادلفيا بتكلفة أقل بكثير.

ونقلت «ذا أتلتيك» تصريحات لميغ كين، المديرة التنفيذية للجنة «فيلادلفيا سوكر 2026»، قالت فيها إن المبادرة تعكس تركيز المنظمين على المشجعين والسكان، مشيرة إلى أن التمويل المقدم من القطاع الخاص ساهم في إبقاء التكاليف منخفضة.

من جهتها، أوضحت شركة «إير بي إن بي» أن دعمها للمبادرة ينسجم مع نهجها في توفير خيارات إقامة وتنقل ميسورة التكلفة للزوار.

وأشار مسؤولون إلى أن شروط الاستضافة كانت تنص في الأصل على توفير نقل مجاني بالكامل لحاملي التذاكر، قبل تعديلها لاحقًا إلى تقديم الخدمة «بتكلفة».

وأكدت كين أن استضافة البطولة تمثل فرصة لتعزيز مكانة فيلادلفيا عالميًا وجذب السياحة والاستثمارات، معتبرة أن الحدث يشكل منصة لإبراز المدينة كوجهة دائمة على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، أعلنت مدينة كانساس سيتي اعتماد خطة نقل بأسعار مخفضة، تشمل حافلات مجانية من المطار إلى وسط المدينة، إضافة إلى رحلات يوم المباراة مقابل 15 دولارًا.