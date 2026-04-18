صراع محتدم على قيادة الهجوم الأمريكي في المونديال



مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، تتجه الأنظار نحو خط هجوم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو تحدياً حقيقياً في حسم هوية المهاجمين الذين سيقودون الفريق في البطولة المرتقبة.



ومع انتهاء فترة التوقف الدولي في مارس 2026، لم يتبق سوى أسابيع قليلة أمام الجهاز الفني لاختيار القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً، في وقت تبدو فيه معظم المراكز شبه محسومة، باستثناء مركز رأس الحربة الذي يشهد منافسة شرسة، خاصة بعد إصابة باتريك أغييمانغ، ما فتح الباب أمام أسماء عدة لإثبات أحقيتها.



بالوغون



يبرز فولارين بالوغون، مهاجم موناكو، كأحد أبرز المرشحين لقيادة الهجوم، بعد موسم مميز سجل خلاله 11 هدفاً في الدوري الفرنسي، إلى جانب 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله الأقرب لحجز مكان أساسي رغم تراجع مستواه في وديتي مارس 2026. ويمتاز بالوغون بقدرته على التحرك بين الخطوط واستغلال المساحات، إلى جانب مهارته في الربط بين لاعبي الوسط والهجوم، ما يجعله عنصراً حيوياً في أسلوب لعب الفريق.



بيبي



استعاد ريكاردو بيبي بريقه مع آيندهوفن، بعد فترة من الإصابات، حيث نجح في تسجيل أكثر من 10 أهداف هذا الموسم، ورغم مشاركته المحدودة في معسكر مارس 2026 إلا أن دقته العالية أمام المرمى تمنحه أفضلية واضحة في سباق المنافسة.



رايت



يقدم حاجي رايت مستويات قوية مع كوفنتري سيتي، بعدما سجل 16 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ورغم غيابه عن معسكر مارس بسبب الإصابة، فإن خبرته في مونديال قطر 2022، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، تجعله خياراً مهماً لبوتشيتينو.



سارجنت



أما جوش سارجنت، فمر بفترة صعبة بعد انتقاله من نورويتش سيتي إلى تورونتو إف سي، ما أثر في استمراريته، ولكن تسجيله أول أهدافه مع فريقه الجديد قد يعيد إحياء آماله في العودة إلى حسابات المنتخب.



داونز



يبقى داميون داونز أحد الأسماء الشابة التي تسعى لفرض نفسها، بعد تألقه سابقاً مع كولن، قبل أن تتراجع أرقامه عقب انتقاله إلى ساوثهامبتون وإعارته إلى هامبورغ، ويحتاج اللاعب إلى استعادة حسه التهديفي سريعاً إذا أراد البقاء في دائرة الضوء.