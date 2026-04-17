رينارد يؤكد إقالته من تدريب «الأخضر»



أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إعفاءه رسمياً من منصبه كمدير فني لمنتخب السعودية، معبراً عن فخره بالفترة التي قضاها مع «الأخضر» وما حققه خلالها من نتائج.



أوضح رينارد، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، أنه تلقى قرار الإقالة، قائلاً: «هذه هي كرة القدم، السعودية تأهلت 7 مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي، والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا في 2022، على الأقل سيبقى هذا الفخر».



جاءت إقالة رينارد بعد فترة شهدت نتائج غير مرضية، عقب خسارتين وديتين أمام مصر بنتيجة 0-4 وصربيا بنتيجة 1-2 خلال شهر مارس الماضي.



يعد رينارد أكثر المدربين قيادة لمنتخب السعودية من حيث عدد المباريات، بعدما خاض 68 مباراة على فترتين، حقق خلالها 30 فوزاً، مقابل 22 هزيمة و16 تعادلاً.



قاد المدرب الفرنسي المنتخب في نهائيات كأس العالم 2022، حيث حقق فوزاً على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، قبل أن يخسر أمام بولندا والمكسيك ويغادر البطولة من الدور الأول.



استقال رينارد من منصبه في مارس 2023، قبل أن يتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات، ثم عاد مجددًا لقيادة المنتخب السعودي في أكتوبر 2024.



ويبتعد رينارد عن الظهور في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له قيادة منتخب المغرب في نسخة 2018، لكنه خرج حينها من دور المجموعات.



وتشير تقارير إلى اقتراب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس من تولي المهمة خلفاً له خلال الفترة المقبلة، مع استعداد المنتخب لخوض منافسات كأس العالم 2026.