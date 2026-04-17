جماهير مونديال 2026 تنتقد ارتفاع أسعار المواصلات

أعرب مشجعو كرة القدم عن استيائهم الشديد من الأسعار الباهظة لوسائل النقل العام للوصول إلى مواقع مباريات مونديال 2026، وذلك عقب تقارير أفادت بأن هيئات النقل الأمريكية رفعت الأسعار خصيصًا للبطولة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «ذا أثلتيك»، تعتزم هيئة النقل في نيوجيرسي فرض رسوم على المشجعين تتجاوز 100 دولار لتذاكر السفر من محطة «بن» في مانهاتن إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي خلال كأس العالم، في حين يبلغ سعر تذكرة الذهاب والعودة عادة 12.90 دولارًا.

وأكدت هيئة النقل في ماساتشوستس هذا الشهر أن سعر تذاكر الذهاب والعودة من بوسطن إلى ملعب جيليت سيبلغ 80 دولارًا، بعدما كان 20 دولارًا في يوم المباراة.

وقال غيوم أوبريتر، المتحدث باسم رابطة مشجعي المنتخب الفرنسي، لوكالة فرانس برس: «هذا أمر مخزٍ. ففي البطولات الأخيرة، كانت وسائل النقل إما مشمولة في سعر التذكرة أو تُقدم بأسعار مخفضة للغاية لحاملي التذاكر».

وأضاف: «يستمرون في تكديس التكاليف الإضافية دون أدنى اعتبار للجماهير»، متهمًا الاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد «أكثر المشجعين ولاءً لصالح الأثرياء».

وستلعب منتخب فرنسا مبارياته الثلاث في المجموعة الأولى في بوسطن ونيوجيرسي.

وكتبت مجموعة «فري لايونز»، وهي مجموعة من مشجعي إنجلترا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يوم آخر، واستغلال آخر في كأس العالم هذه. ما الذي يحدث بحق السماء؟».

كما من المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مبارياته في دور المجموعات على ملعبي بوسطن ونيوجيرسي.

– «مرتفعة بشكل فظيع» –

حمّلت ميكي شيريل، حاكمة ولاية نيوجيرسي، «فيفا» مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى فاتورة بقيمة 48 مليون دولار تواجهها الولاية لضمان سلامة المشجعين المتجهين إلى المباريات الثماني في ملعب ميتلايف.

وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لن أحمّل ركاب نيوجيرسي هذه التكاليف لسنوات قادمة، هذا ليس عدلًا»، مضيفة أن الاتحاد الدولي من المتوقع أن يجني عائدات بقيمة 11 مليار دولار من كأس العالم.

وأضافت: «خلاصة القول: يجب على الاتحاد الدولي أن يتكفل بتكاليف النقل، وإلا فلن أسمح باستغلال سكان نيوجيرسي».

وأيّد هذا الرأي تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الذي كتب أن على «فيفا» أن يتحمل تكاليف النقل إلى ملاعب كأس العالم.

وأصدر الاتحاد الدولي، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر العديد من المباريات، بيانًا انتقد فيه رفع أسعار النقل، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الأصلية مع المدن المضيفة «كانت تنص على توفير نقل مجاني للجماهير إلى جميع المباريات».

وأضاف أن إعادة التفاوض نصت على توفير النقل «بسعر التكلفة» في أيام المباريات، مؤكدًا دهشته من موقف حاكمة نيوجيرسي بشأن نقل الجماهير.

وتابع: «سيجلب كأس العالم ملايين المشجعين إلى أمريكا الشمالية، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية».

وأوضح: «لا علم لـفيفا بأي حدث كبير آخر أُقيم سابقًا في ملعب نيويورك-نيوجيرسي، بما في ذلك فعاليات رياضية كبرى أو جولات حفلات موسيقية عالمية، طُلب من المنظمين خلالها دفع تكاليف نقل المشجعين».

وكانت كاثي هوتشول، حاكمة نيويورك، من بين المنتقدين للزيادة المعلنة في الأسعار، حيث كتبت: «يبدو لي أن فرض رسوم تزيد على 100 دولار لرحلة قطار قصيرة أمر باهظ للغاية».

ولم ترد هيئة النقل في نيوجيرسي على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

ونقل موقع «ذا أثلتيك» عن متحدث باسم الهيئة قوله إنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن أسعار تذاكر كأس العالم، واصفًا التقارير بأنها «تكهنات غير مؤكدة».

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، خُصص نحو 100 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الأمريكي للمدن المضيفة لتغطية تكاليف شبكة النقل، بما في ذلك 8.7 ملايين دولار لبوسطن وماساتشوستس، و10.4 ملايين دولار لمنطقة نيويورك-نيوجيرسي.

كما تلقت هيئة النقل في لوس أنجلوس 9.6 ملايين دولار، وقد تعهدت في الشهر الماضي بعدم رفع أسعار التذاكر العادية للرحلات إلى ملعب سوفي، والتي تبلغ عادة 3.50 دولارات للرحلة ذهابًا وإيابًا من وسط مدينة لوس أنجلوس خلال أيام مباريات كأس العالم.