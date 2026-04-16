روح الدعابة تدخل ضمن معايير اختيار لاعبي منتخب ألمانيا للمونديال



نفى يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، ما تردد عن أن المعايير الرياضية لم تكن الأهم في اختياراته لقائمة كأس العالم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود عوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار.



وذكر يوليان ناغلسمان بعض اللاعبين أمثلة، قائلاً: «دينيز أونداف يتمتع بروح دعابة مذهلة. باسكال جروس يفكر بعقلية مدرب للمنتخب. فالديمار أنتون ينسجم مع الجميع، ولديه إحساس جيد بالمجموعة. إنه قائد هادئ»، كما اعتذر ناغلسمان عن التصريحات التي أدلى بها بشأن دينيز أونداف، التي اعتبرت على نطاق واسع بأنها تفتقر للاحترام.



وسجل أونداف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة الودية، استعدادا لكأس العالم، أمام غانا التي انتهت بفوز ألمانيا 2 - 1 الشهر الماضي، حيث أشار ناغلسمان عقب المباراة إلى أنه سجل فقط، لأنه كان لديه طاقة كافية بعدما شارك بديلاً.



وقال ناغلسمان في تصريحات لبرنامج أحسن تشكيلة «بست بزتسونغ»، على قناة «ماجنيتا تي في»، والتي تم تداولها عبر وسائل إعلام مختلفة، إنه لم يكن ينبغي له أن يتصرف بهذه الطريقة.

وأضاف: «في تلك اللحظة تركت نفسي أندفع قليلاً، بسبب تكرار الأسئلة حول الموضوع نفسه. لم يكن ذلك صحيحاً، وكان صريحاً بشكل مبالغ فيه أمام الجمهور، لذلك قلت: لقد كان ذلك تصرفاً غبياً مني، وأنا أعتذر».



وقال ناغلسمان إنه اعتذر لأونداف، لاعب شتوتغارت، في اليوم التالي، وقال: «لحسن الحظ، تقبل ذلك، وكل شيء على ما يرام بيننا».



وكان أونداف - أفضل هداف ألماني هذا الموسم - طالب في السابق بالحصول على وقت أكثر للعب في عدم مرات، وأعرب عن عدم رضاه عن دوره بديلاً في بطولة كأس العالم، التي تقام الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.



والآن يقول ناغلسمان، إن هذا الدور قد يتغير: «وهذا ليس فقط فيما يخص دينيز بل كل اللاعبين».



ويفضل ناغلسمان، الاعتماد على كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، فيما يعد نيك فولتيماده، لاعب نيوكاسل، هو الخيار الثاني.