رسالة ألمانية لترامب قبل مونديال 2026

وجه الاتحاد الألماني لكرة القدم رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا خلالها إلى تهدئة الأوضاع السياسية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، في ظل تصاعد التوترات الدولية التي قد تؤثر على أجواء البطولة المرتقبة.

وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن هناك حاجة ملحة لخفض حدة التوترات، قائلاً: «نأمل جميعاً أن ينتهي هذا الكابوس قريباً»، في إشارة إلى التطورات السياسية الجارية.

وأعرب ريتيج عن دهشته من تسارع الأحداث على الساحة الدولية، موضحاً أنه بات من الصعب متابعة ما يحدث يومياً بسبب وتيرة التغيرات وتعقيدها، في ظل ما وصفه بحالة من عدم الاستقرار.

واستعاد ريتيج كواليس قرعة البطولة التي أُقيمت في واشنطن في ديسمبر الماضي، والتي شهدت حصول ترامب على جائزة السلام من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، مشيراً إلى أن هذا التكريم يجب أن يكون دافعاً للالتزام بمسؤولياته.