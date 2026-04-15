تنسيق دولي موسع للمونديال.. اختيار المغرب ضمن فريق العمل الأمريكي

اختيرت المغرب ضمن فريق العمل التابع للبيت الأبيض الخاص بتنظيم بطولة كأس العالم 2026، ضمن تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود التنظيمية استعداداً لاستضافة الحدث العالمي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في المغرب، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن البيت الأبيض قرر ضم المغرب إلى الفريق، الذي يعمل تحت إشرافه المباشر، ويعد منصة لتوحيد جهود المؤسسات الفيدرالية الأمريكية بالتعاون مع جهات دولية، من أجل الإشراف على التخطيط والتنظيم والتنفيذ، بما يضمن تقديم نسخة من كأس العالم بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة تؤكد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، خاصة مع اقتراب الاحتفال بمرور 250 عاماً على هذه العلاقات، الأمر الذي يعزز فرص التعاون في مجالات الأمن وتبادل الخبرات، إلى جانب دعم الروابط الرياضية والثقافية بين البلدين.

وأكدت الجهات المنظمة أن فريق العمل يهدف إلى تسهيل التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية، من خلال تبادل المعلومات وتقديم الدعم الاستراتيجي، بما يسهم في تنظيم بطولات عالمية تثبت قيم الأمن والضيافة والانفتاح التي تسعى الولايات المتحدة إلى إبرازها خلال استضافة كأس العالم 2026.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات مكثفة تشهدها الدول المستضيفة للبطولة، في ظل توقعات بإقبال جماهيري كبير، وهو ما يفرض تحديات تنظيمية وأمنية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً لضمان نجاح الحدث.

ونشرت السفارة الأمريكية في المغرب رسالة تهنئة عبر «إكس» جاء فيها: "تهانينا للمغرب على اختياره للمشاركة ضمن فريق العمل التابع للبيت الأبيض الخاص بكأس العالم، وذلك لتعزيز التعاون الأمني استعدادًا لبطولة كأس العالم المقبلة، ومع اقترابنا من الاحتفال بمرور 250 عامًا على الصداقة مع المغرب، تمثل هذه الخطوة فرصة جديدة لتعزيز تعاوننا الأمني وتبادل شغفنا بالرياضة".