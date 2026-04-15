استقالة مفاجئة باتحاد الكرة الأمريكي قبل كأس العالم

شهدت أروقة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم استقالة مفاجئة للمدير الرياضي مات كروكر، قبل شهرين فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، مع اتجاهه لتولي وظيفة جديدة في السعودية.

وأعلن الاتحاد الأمريكي أن كروكر قرر الرحيل بحثًا عن فرصة عمل دولية لم يتم الكشف عنها رسميًا، في وقت أكدت فيه وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أنه سيتجه للعمل في السعودية.

وجاء هذا القرار مفاجئًا، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم في 11 يونيو المقبل، بمشاركة الولايات المتحدة كأحد الدول المستضيفة، إلى جانب اقتراب نهاية عقد مدرب المنتخب ماوريسيو بوتشيتينو عقب البطولة.

ويستعد الاتحاد الأمريكي لافتتاح مركز تدريبي ومجمع إداري جديد الشهر المقبل في مدينة فايتفيل بولاية جورجيا، على مساحة 200 فدان، ويضم 17 ملعبًا، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لكرة القدم.

وكلف الاتحاد دان هيلفريش، الرئيس التنفيذي للعمليات، بالإشراف على جميع العمليات الرياضية، على أن يعمل بالتعاون مع مساعد المدير الرياضي أوجوتشي أونيوو، إلى جانب تريسي كيفينز، رئيسة قسم تطوير منتخب السيدات للناشئات.

ويعود تعيين كروكر في منصبه إلى أبريل 2023، بعدما شغل منصب مدير كرة القدم في نادي ساوثهامبتون الإنجليزي منذ فبراير 2020، قبل أن يقرر إنهاء مهمته مع الاتحاد الأمريكي مؤخرًا.