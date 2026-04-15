أنشيلوتي يناقش موقف نيمار من المونديال مع رئيس البرازيل

ناقش كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، موقف اللاعب نيمار من المشاركة في كأس العالم مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البلاد، في ظل استمرار الغموض حول جاهزية اللاعب البدنية قبل البطولة المرتقبة، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

وكشف الرئيس البرازيلي أن أنشيلوتي سأله عن رأيه في إمكانية استدعاء نيمار، ليرد الرئيس بأن اللاعب يمتلك القدرة على قيادة المنتخب، بشرط أن يكون في حالة بدنية تسمح له بالمشاركة.

ويواجه نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، صعوبات في العودة إلى المنتخب البرازيلي، نتيجة الإصابات المتكررة التي أبعدته عن «السيليساو» منذ تولي أنشيلوتي تدريب الفريق العام الماضي.

وابتعد نيمار عن الظهور الدولي منذ أكتوبر 2023، رغم كونه الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا، متقدمًا على الأسطورة بيليه بفارق هدفين.

وعاد نيمار إلى نادي سانتوس قادمًا من الهلال، إلا أنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط مع الفريق، من أصل 21 مباراة هذا الموسم.

ويستعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي لإعلان قائمة تضم 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، على أن يتم الكشف عنها في 18 مايو المقبل.