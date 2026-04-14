بعد رفض نقل مبارياتها خارج أمريكا.. إيران تتقدم بطلب جديد لـ «فيفا»

تعتزم إيران التقدم بطلب جديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحصول على ضمانات إضافية لتأمين بعثة منتخبها خلال مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك بعد تمسك الاتحاد الدولي بإقامة مبارياته في الولايات المتحدة.

وتمسك «فيفا» بقراراته التنظيمية، ومنها رفض نقل مباريات منتخب إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وتعقد إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم اجتماعًا يضم رئيس الاتحاد مهدي تاج، ومدرب المنتخب الأول أمير قلعة نويي، إلى جانب وزير الشباب والرياضة أحمد دنيامالي، لبحث مستجدات مشاركة المنتخب في المونديال.

وتستهدف الخطوة الحصول على ترتيبات أمنية إضافية تشمل حماية بعثة المنتخب داخل الملاعب وخارجها طوال فترة المنافسات.