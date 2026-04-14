أرباح كبيرة تنتظر حكام كأس العالم 2026

تنتظر حكام كأس العالم 2026 مكافآت مالية كبيرة، مع حصول حكم المباراة النهائية على إجمالي يصل إلى نحو 80 ألف دولار، في ظل نظام الحوافز المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويحصل الحكم الرئيسي على مكافأة تقدر بنحو 10 آلاف دولار لإدارة المباراة النهائية، إلى جانب مكافأة أساسية للمشاركة في البطولة تصل إلى 70 ألف دولار، ليصل الإجمالي إلى 80 ألف دولار.

وتتقاضى أطقم التحكيم المساعدة، بما في ذلك الحكام المساعدون وحكام تقنية الفيديو (VAR)، نحو 5 آلاف دولار عن إدارة المباراة النهائية، وفق ما أشارت إليه تقارير «فيفا».

ويتوقع وجود حوافز إضافية خاصة بطاقم حكام المباراة النهائية، تميزهم عن بقية الحكام المشاركين في إدارة إجمالي المباريات خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتقاضى كل حكم مختار للمشاركة في البطولة مكافأة ثابتة تقدر بنحو 70 ألف دولار، إلى جانب مكافآت إضافية عن كل مباراة يديرها، حيث يحصل الحكم على نحو 3 آلاف دولار في مباريات دور المجموعات، بينما ترتفع القيمة إلى 10 آلاف دولار في الأدوار الإقصائية.

ويتقاضى الحكام المساعدون وحكام تقنية الفيديو نحو 2500 دولار لمباريات دور المجموعات، و5 آلاف دولار في الأدوار الإقصائية، مع وجود مزايا إضافية تشمل معدات تدريب وهدايا شخصية.

وقد تصل إجمالي مكافآت الحكم الذي يدير المباراة النهائية إلى أكثر من 100 ألف دولار، في حال جمع بين المكافأة الأساسية ومكافآت المباريات والحوافز الإضافية.

وتعد إدارة المباراة النهائية في كأس العالم من أبرز المهام التي يمكن أن تسند إلى الحكم، حيث يتم اختيار أسماء محددة بناءً على خبراتها وأدائها خلال البطولة، وقد تولى هذه المهمة عبر التاريخ عدد من الحكام البارزين، من بينهم الإيطالي بييرلويجي كولينا الذي أدار نهائي نسخة 2002، والأرجنتيني هوراسيو إليزوندو الذي أدار نهائي نسخة 2006.

وسجل الحكم المغربي سعيد بلقولة حضورًا مميزًا، كأول حكم عربي وأفريقي يدير نهائي كأس العالم، وذلك في نسخة 1998 التي جمعت بين فرنسا والبرازيل.