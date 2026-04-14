مونديال 2026 يدعم الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات

يدعم كأس العالم 2026 الاقتصاد العالمي بعوائد ضخمة تتجاوز 80 مليار دولار، في نسخة مرتقبة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع توقعات بارتفاع النشاط الاقتصادي على نطاق واسع خلال فترة البطولة.

ويستقطب الحدث نحو 6.5 مليون زائر إلى 16 مدينة مستضيفة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن إنفاق الجماهير سيصل إلى نحو 13.9 مليار دولار، وهو ما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بنحو 40.9 مليار دولار، إلى جانب توفير أكثر من 824 ألف فرصة عمل بدوام كامل، وذلك وفقًا لما أورده تقرير مشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومنظمة التجارة العالمية.

وتنطلق البطولة في 11 يونيو المقبل على ملعب «أزتيكا» في مدينة مكسيكو، بمشاركة 48 منتخبًا يخوضون 104 مباريات، في أول نسخة موسعة من المونديال بهذا العدد.

وتشهد المدن الأمريكية النصيب الأكبر من العوائد، حيث تحقق الولايات المتحدة نحو 17.2 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، إضافة إلى 3.4 مليار دولار من عائدات الضرائب، مع توفير 185 ألف وظيفة.

وتتصدر مدينة لوس أنجلوس قائمة المدن من حيث العوائد المتوقعة، إذ تشير التقديرات إلى أنها ستحقق إيرادات تصل إلى 594 مليون دولار نتيجة استضافتها ثماني مباريات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويعني ذلك أن العائد الاقتصادي الذي ستجنيه المدينة من هذه المباريات سيكون أعلى من العائد الذي حققته عند استضافة مباراة «سوبر بول» عام 2022، وهي المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية التي تعد من أكبر الأحداث الرياضية من حيث الإيرادات داخل الولايات المتحدة، علماً بأن ولاية نيوجيرسي ستستضيف المباراة النهائية لكأس العالم يوم 19 يوليو، في ختام البطولة.

وتتوزع مباريات البطولة بين مدن في كندا والمكسيك إلى جانب 11 مدينة أمريكية، تشمل أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وميامي ونيويورك-نيوجيرسي وسياتل وسان فرانسيسكو.

وتواجه الجماهير في المقابل تحديات مالية، حيث يصل متوسط الإنفاق اليومي للزائر الدولي إلى نحو 416 دولارًا، مع متوسط إقامة يبلغ 12 يومًا وحضور مباراتين على الأقل.

وترتفع أسعار الإقامة في بعض المدن بشكل ملحوظ، إذ تصل تكلفة الليلة الفندقية في لوس أنجلوس إلى نحو 480 دولارًا، مقارنة بمتوسط 227 دولارًا خارج فترة البطولة، كما تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات من 700 دولار، بينما تتجاوز تذاكر الفئة الأولى للمباراة النهائية حاجز 10 آلاف دولار، نتيجة نظام التسعير المتغير المعتمد على حجم الطلب.