لغز كأس العالم المستمر منذ 92 عاماً

في ظاهرة لافتة في تاريخ كأس العالم، من النسخة الأولى عام 1930 حتى مونديال قطر 2022، تبرز هيمنة مطلقة للمدربين المحليين على منصة التتويج، إذ لم ينجح أي مدرب أجنبي في قيادة منتخب غير بلاده نحو اللقب العالمي.

وتُظهر القائمة الكاملة للمدربين الفائزين بالكأس أن هذا «القانون غير المكتوب» ظل صامدًا عبر مختلف العصور الكروية. فمنذ تتويج الأوروغواي بقيادة ألبيرتو سوبيتشي في النسخة الأولى عام 1930، مرورًا بالإيطالي فيتوريو بوتسو الذي قاد بلاده إلى لقبين متتاليين (1934 و1938)، وصولًا إلى الأرجنتيني ليونيل سكالوني بطل نسخة 2022، بقي العامل المشترك واحدًا: المدرب من نفس جنسية المنتخب.

وتكرس هذا النهج مع أسماء بارزة في تاريخ اللعبة، مثل الألماني سيب هيربرغر (1954)، والبرازيلي ماريو زاغالو (1970)، والإنجليزي ألف رامسي (1966)، والألماني فرانز بكنباور (1990)، والفرنسي ديدييه ديشامب (2018)، وغيرهم ممن نجحوا في قيادة منتخبات بلدانهم إلى منصة التتويج.

ورغم الانفتاح الكبير الذي شهدته كرة القدم في العقود الأخيرة، وارتفاع عدد المدربين الأجانب الذين يقودون منتخبات وطنية، فإن هذا الاتجاه لم ينعكس على سجل كأس العالم، حيث أخفقت جميع المحاولات لكسر هذا الاحتكار.

ومع كل نسخة جديدة، يبقى السؤال مطروحًا: هل يصمد هذا الحاجز التاريخي، أم يشهد العالم أول مدرب أجنبي يعتلي منصة التتويج؟ وتتجه الأنظار نحو الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، الذي يعد من أبرز المرشحين للقب، وبدرجة أقل إلى الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، فيما تقود باقي المنتخبات المرشحة مدربون محليون، مثل ديدييه ديشامب (فرنسا)، ولويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، وليونيل سكالوني (الأرجنتين).

القائمة الكاملة للمدربين المتوجين بكأس العالم (1930–2022):

1930 – ألبيرتو سوبيتشي (أوروغواي) – منتخب أوروغواي 1934 – فيتوريو بوتسو (إيطاليا) – منتخب إيطاليا 1938 – فيتوريو بوتسو (إيطاليا) – منتخب إيطاليا 1950 – خوان لوبيز فونتانا (أوروغواي) – منتخب أوروغواي 1954 – سيب هيربرغر (ألمانيا الغربية) – منتخب ألمانيا الغربية 1958 – فيسنتي فيولا (البرازيل) – منتخب البرازيل 1962 – أيموري موريرا (البرازيل) – منتخب البرازيل 1966 – ألف رامسي (إنجلترا) – منتخب إنجلترا 1970 – ماريو زاغالو (البرازيل) – منتخب البرازيل 1974 – هيلموت شون (ألمانيا الغربية) – منتخب ألمانيا الغربية 1978 – سيزار لويس مينوتي (الأرجنتين) – منتخب الأرجنتين 1982 – إنزو بيرزوت (إيطاليا) – منتخب إيطاليا 1986 – كارلوس بيلاردو (الأرجنتين) – منتخب الأرجنتين 1990 – فرانز بكنباور (ألمانيا الغربية) – منتخب ألمانيا الغربية 1994 – كارلوس ألبرتو بيريرا (البرازيل) – منتخب البرازيل 1998 – إيمي جاكيه (فرنسا) – منتخب فرنسا 2002 – لويس فيليبي سكولاري (البرازيل) – منتخب البرازيل 2006 – مارتشيلو ليبي (إيطاليا) – منتخب إيطاليا 2010 – فيسنتي ديل بوسكي (إسبانيا) – منتخب إسبانيا 2014 – يواخيم لوف (ألمانيا) – منتخب ألمانيا 2018 – ديدييه ديشامب (فرنسا) – منتخب فرنسا 2022 – ليونيل سكالوني (الأرجنتين) – منتخب الأرجنتين