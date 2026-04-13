ملحق محتمل يمنح إيطاليا فرصة جديدة للعودة إلى المونديال

منح المقترح الذي يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة ملحق تأهيلي مصغر منتخب إيطاليا فرصة جديدة للمنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في حال تأكد غياب منتخب إيران عن المشاركة في البطولة، وهو ما قد يؤدي إلى وجود مقعد شاغر، ليتم حسمه من خلال هذا الملحق بين عدد من المنتخبات المرشحة.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلًا عن حساب «ترانسفير نيوز لايف»، استنادًا إلى ما أوردته صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس مقترحًا لإقامة ملحق تأهيلي مصغر يضم أربعة منتخبات، بواقع منتخبين من قارة أوروبا ومثلهما من قارة آسيا، لتعويض أي غياب محتمل وضمان اكتمال عدد المنتخبات المشاركة.

وأوضحت التقارير أن هذا السيناريو يأتي في ظل استمرار الشكوك حول مشاركة منتخب إيران، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد الدولي إلى البحث عن حلول بديلة لتفادي ترك أي مقعد دون إشغال.

وأشارت التقارير إلى أن منتخب إيطاليا يعد من أبرز المرشحين للاستفادة من هذا المقترح، في حال اعتماده، نظرًا لتاريخه في البطولة ورغبته في العودة إلى المنافسة بعد الإخفاق في التأهل المباشر إلى النسخة المقبلة.

وأضافت أن هذا الطرح يضع عدة احتمالات أمام الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة، مع انتظار صدور قرار رسمي يحدد آلية التعامل مع أي تغييرات قد تطرأ على قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

واختتمت التقارير بالتأكيد على أن مصير هذا السيناريو يبقى مرتبطًا بموقف منتخب إيران النهائي، في ظل متابعة مستمرة من جانب الجهات المنظمة لضمان استقرار نظام البطولة قبل انطلاقها، يونيو المقبل.