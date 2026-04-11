انتفاخ كتفي القمصان يربك منتخبات مونديال 2026



قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026، تواجه شركة «نايكي» موجة انتقادات واسعة بسبب خلل تصميمي لافت في أطقم عدد من المنتخبات المشاركة، بعدما ظهرت القمصان بشكل منتفخ عند منطقة الكتف خلال المباريات الدولية الأخيرة.



ورصدت هذه الظاهرة بوضوح خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي، حيث بدت خياطة الأكتاف كأنها تتجمع بطريقة غير معتادة، ما أثر في الشكل العام للقمصان، وظهر جلياً على قمصان منتخبات عدة، من بينها فرنسا، حيث لفتت الأنظار أثناء ظهور النجم كيليان مبابي.



ورغم أن هذا التصميم جاء في الأصل ضمن محاولات تطوير الأداء في الأجواء الحارة، من خلال استخدام تقنيات حديثة لتحسين التهوية وتقليل تأثير درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن النتيجة النهائية أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين، وخاصة مع اقتراب البطولة.



وأشارت مجلة «4-4-2»، إلى أن «نايكي» تعد المزود الرسمي لعدد من أبرز المنتخبات المرشحة في البطولة، من بينها البرازيل، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، هولندا، أوروغواي، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، ما يزيد من حجم الضغط على الشركة لتدارك الموقف قبل انطلاق المنافسات.



واعترفت الشركة بالمشكلة في بيان رسمي، مؤكدة أن الخلل طفيف ويتركز في خياطة الكتف، مشددة في الوقت ذاته على أن الأداء الفني للقمصان لم يتأثر، لكنها أقرت بأن المظهر العام لم يرقَ إلى المعايير المطلوبة.



وأضافت إنها تعمل بشكل عاجل على معالجة هذه المشكلة، لضمان تقديم منتج يعكس الجودة والدقة التي ترتبط باسمها، سواء للاعبين أو الجماهير.



ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضيق الوقت، إذ إن تطوير وإنتاج الأطقم الرياضية عالية الأداء يستغرق سنوات من العمل، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تصحيح الخلل بالكامل قبل صافرة بداية البطولة في يونيو المقبل، في نسخة تاريخية يشارك فيها 48 منتخباً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.