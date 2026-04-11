الاتحاد الآسيوي يشيد بالحكم الإماراتي المونديالي عمر آل علي



تم تعيين 25 حكماً من قارة آسيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بزيادة ستة حكام مقارنة بنسخة 2022 من الحدث العالمي، ما أعتبره الاتحاد الآسيوي للكرة، إنجازاً بارزاً يعكس الجهود المتميزة للاتحاد في تطوير نخبة الحكام، خصوصاً وأن النسخة المقبلة من المونديال ستشهد الظهور الأول لخريج أكاديمية حكام الاتحاد القاري، عبدالله الشهري، الذي تم اختياره كحكم فيديو.



وأوضح الاتحاد الآسيوي أن القائمة تضم ثمانية حكام ساحة، و12 حكماً مساعداً، وخمسة حكام فيديو، حيث تشهد هذه القائمة مشاركة خمسة حكام للمرة الأولى، إلى جانب أسماء ذات خبرة مثل علي رضا فغاني وعبد الرحمن الجاسم، اللذين سيشاركان في كأس العالم للمرة الرابعة والثالثة على التوالي، كما سيظهر الصيني ما نينغ في البطولة للمرة الثانية، بعدما تم تعيينه حكماً رابعاً في ست مباريات خلال نسخة 2022.



بينما نال الإماراتي عمر آل علي، استدعاءه الأول إلى كأس العالم، وأكد الاتحاد الآسيوي أنه أحد الحكام البارزين على الساحة القارية، ومن خريجي مشروع المستقبل التابع للاتحاد الآسيوي، حيث أدار مواجهة ربع النهائي بين إسبانيا وألمانيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في إندونيسيا 2023.



في حين، أكد الاتحاد أيضاً أن الجاسم يعد أحد أبرز الحكام الموثوقين في آسيا، حيث أدار العديد من المواجهات الكبيرة، من بينها نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، ومباريات عدة في كأس آسيا 2019 و2023، وكان الحكم القطري، البالغ من العمر 38 عاماً، قد سجل ظهوره الأول في كأس العالم كحكم فيديو عام 2018، قبل أن يدير مباراتين في نسخة 2022 على أرضه، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب.



وواصل الاتحاد تقريره مشيراً إلى أن فغاني يعتبر من أفضل حكام آسيا وأكثرهم حضوراً على الساحة العالمية، حيث سبق له إدارة مباريات في كأس العالم 2018 و2022، بعد أن تم اختياره في البداية كحكم دعم في نسخة 2014، كما أدار مباريات في ثلاث نسخ متتالية من كأس آسيا، وتولى قيادة نهائي كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب إدارته لمباراة الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.



وفي المقابل، يستعد ما نينغ للظهور هذه المرة كحكم ساحة، حيث كان قد صنع التاريخ في عام 2024 كأول حكم من الصين يدير نهائي كأس آسيا، كما شارك أيضاً في كأس العالم للأندية.



ومن بين الحكام الخمسة الذين سيظهرون للمرة الأولى، يبرز خالد الطريس، الذي أصبح اسماً دائماً في بطولات الاتحاد الآسيوي، بما في ذلك كأس آسيا 2023، ودوري أبطال آسيا للنخبة،

ودوري أبطال آسيا 2، وستكون نسخة 2026 من كأس العالم ثاني مشاركاته في بطولات الاتحاد الدولي، بعد تعيينه في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي 2025.



وتضم القائمة الياباني يوسوكي أراكي، الذي برز على الساحة القارية خلال كأس آسيا 2019، وواصل الحكم البالغ من العمر 39 عاماً حضوره في بطولات الاتحاد الآسيوي، حيث أدار مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي سابقاً، إضافة إلى مسابقات الفئات العمرية، ونال جائزة أفضل حكم في الدوري الياباني العام الماضي.



ومن الأسماء الأخرى، الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف، الذي شارك بانتظام في البطولات القارية على مستوى الأندية والمنتخبات، وتم تعيينه في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث أدار أربع مباريات.



ويكمل القائمة الأردني أدهم مخادمة، أحد أبرز حكام غرب آسيا، والذي سبق له الظهور في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويمتلك سجلاً حافلاً بالمشاركات في البطولات القارية والإقليمية، من بينها كأس آسيا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والتصفيات الآسيوية، وبطولة آسيان.