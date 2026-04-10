دعوات لمنع إيران من المشاركة في مونديال 2026

تصاعدت الدعوات داخل أوساط الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة لمنع منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2026، في ظل حالة انقسام حادة بين المشجعين مع اقتراب البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس».

وروى أراد إرشاد، طالب دراسات عليا في نيويورك نشأ في طهران، كيف تغيرت رغبته في حضور مباريات منتخب بلاده في لوس أنجليس، بعدما شعر بخيبة أمل من صمت عدد من اللاعبين على أحداث القمع التي شهدتها إيران في يناير الماضي، مؤكدًا أنه لم يعد يرغب في رؤية المنتخب يحقق النجاح رغم ارتباطه به منذ الطفولة.

أوضح إرشاد أن المشاركة في كأس العالم تمثل الحلم الأكبر لأي لاعب، لكنه تساءل عن سبب التزام اللاعبين الصمت، مضيفًا أنه قد يجد نفسه مضطرًا لدعم منتخب آخر مثل البرتغال في حال استمرار الأوضاع الحالية.

عكست مواقف إرشاد حالة أكبر بين مشجعي إيران في الشتات، حيث يعيش كثيرون حالة من التردد بين دعم المنتخب أو مقاطعته، بينما يخطط بعضهم لحضور المباريات ورفع لافتات احتجاجية، في حين يفضل آخرون فصل السياسة عن الرياضة والاكتفاء بمتابعة المنافسات.

تترقب إيران انطلاقتها في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو ضمن المجموعة السابعة، في منطقة قريبة من لوس أنجليس التي تضم واحدة من أكبر الجاليات الإيرانية خارج البلاد.

وأثارت التطورات السياسية، شكوكًا حول إمكانية مشاركة المنتخب من الأساس، في وقت شدد فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، خلال اجتماع مع مسؤولين إيرانيين، على ضرورة الالتزام بجدول البطولة.

وأبدى نادر عادلي، مدرب فريق «آريا إف سي» الإيراني الأمريكي في لوس أنجليس، قلقه من تأثير التطورات السياسية على مشاركة المنتخب، مشيرًا إلى أن الأجواء الحالية قد تعيق تركيز اللاعبين حتى في حال المشاركة، مؤكدًا ضرورة إبقاء الرياضة بعيدة عن الصراعات.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى عدم مشاركة إيران في البطولة بداعي مخاوف أمنية، وهو ما دفع طهران لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك، أحد الدول المستضيفة، إلا أن «فيفا» رفض هذا الطلب.

وشهد المنتخب الإيراني للسيدات موقفًا مشابهًا، بعدما امتنعت لاعبات عن غناء النشيد الوطني في بداية مشاركتهن بكأس أمم آسيا في أستراليا، قبل أن يقمن بغنائه لاحقًا.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة التي تضم منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في الدور الأول من كأس العالم 2026.