اتهامات للفيفا بخداع جماهير كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أن بعض الجماهير التي اشترت تذاكر لحضور مباريات كأس العالم 2026، اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخداعها، بعد تغيير مقاعدها التي حصلت عليها مسبقًا.

وأشارت صحيفة «ذا أثليتيك»، إلى أن «فيفا» قام بتعديل مواقع المقاعد الخاصة بعدد من المشجعين الذين سبق لهم شراء تذاكرهم، رغم دفعهم مبالغ كبيرة للحصول على مقاعد ضمن الفئة الأولى الأقرب إلى أرض الملعب.

وأوضح التقرير أن نظام التذاكر يقسم إلى ثلاث فئات، حيث تمثل الفئة الثالثة الأرخص وغالبًا ما تكون في المدرجات العليا، بينما تأتي الفئة الثانية في المنتصف، وتُخصص الفئة الأولى للمقاعد القريبة من أرضية الملعب وتعد الأعلى سعرًا.

وأكدت الصحيفة أن بعض الجماهير التي اشترت تذاكر في الصفوف الأمامية ضمن الفئة الأولى، فوجئت بنقلها إلى الخلف عدة صفوف، رغم دفعها آلاف الدولارات للحصول على أفضلية الجلوس بالقرب من أرض الملعب.

وأرجع التقرير هذه التغييرات إلى إطلاق جولة بيع جديدة من التذاكر، شملت طرح مقاعد الصفوف الأولى مرة أخرى، وهو ما أدى إلى إعادة توزيع أماكن بعض المشجعين الذين قاموا بالشراء في وقت سابق.

وذكرت «ذا أثليتيك» أنها تلقت عشرات الرسائل من جماهير أعربت عن استيائها من هذه الخطوة، معتبرة أنها لم تعد تحصل على نفس الامتيازات التي دفعت مقابلها عند الشراء.

وأضافت الجماهير في شكاواها أن المخططات التي قدمها «فيفا» لتوزيع المقاعد داخل الملاعب لم تكن واضحة بشكل كامل، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك بعد تعديل مواقع الجلوس.

وأشارت إحدى الشهادات التي نقلها التقرير إلى استياء واضح من التغييرات، حيث قال أحد المشجعين إن تغيير مواقع المقاعد بعد إتمام عملية الشراء لا يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم تنطلق في شهر يونيو المقبل وتستمر حتى يوليو، وتعد النسخة المقبلة الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.