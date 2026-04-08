8 آلاف جنيه الأقل.. أسعار تذاكر منتخب مصر في كأس العالم 2026

أعلن اتحاد الكرة المصري أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وجاءت الأسعار متفاوتة حسب كل مباراة وفئة التذكرة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وجاءت مباراة بلجيكا الأعلى من حيث الأسعار، إذ تراوحت قيمة التذاكر بين 200 دولار (10642 جنيهًا مصريًا) للدرجة الثالثة، و440 دولارًا (23412 جنيهًا مصريًا) للدرجة الثانية، و550 دولارًا (29265 جنيهًا مصريًا) للدرجة الأولى، وذلك للمباراة المقررة يوم 15 يونيو المقبل.

وجاءت مباراة مصر أمام نيوزيلندا، المقررة يوم 21 يونيو، الأقل من حيث الأسعار، حيث تبدأ من 155 دولارًا (8247 جنيهًا مصريًا) للدرجة الثالثة، و420 دولارًا (22348 جنيهًا مصريًا) للدرجة الثانية، وتصل إلى 500 دولار (26605 جنيهات مصرية) للدرجة الأولى.

وشهدت مباراة الجولة الثالثة بين مصر وإيران، المقررة يوم 26 يونيو، نفس فئات وأسعار مواجهة بلجيكا، حيث تبدأ من 200 دولار (10642 جنيهًا مصريًا) للدرجة الثالثة، و440 دولارًا (23412 جنيهًا مصريًا) للدرجة الثانية، و550 دولارًا (29265 جنيهًا مصريًا) للدرجة الأولى.

وأشار البيان الصادر عن اتحاد الكرة المصري، إلى مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية شراء التذاكر، حيث تقرر تخصيصها للجماهير المصرية فقط، مع تحديد حد أقصى أربع تذاكر لكل فرد.

وأوضح الاتحاد أن أولوية الحصول على التذاكر ستكون وفق أسبقية السداد، مع منح الأفضلية لحاملي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، على أن يتم الحجز من خلال مقر الاتحاد بالقاهرة، بعد تعبئة طلب الشراء وفق بيانات جواز السفر والحصول على إذن دفع.

وأكد البيان أن سداد قيمة التذاكر سيكون بالدولار الأمريكي عبر الحساب البنكي للاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن تتم عملية الحجز خلال الفترة من 14 إلى 24 أبريل الجاري أو حتى نفاد التذاكر.

وأضاف أن التذاكر المشتراة سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للمشترين، مع تطبيق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن «فيفا» بشأن حضور المباريات.