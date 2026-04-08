نهائي مونديال 2026.. «فيفا» يخصص مليون دولار للجماهير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تخصيص جائزة مالية تبلغ مليون دولار للجماهير ضمن فعاليات مهرجان «فاناتيكس فيست 2026» الذي تستضيفه مدينة نيويورك، بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع نهائي كأس العالم 2026، لتعزيز مشاركة المشجعين في أجواء البطولة.

وأبرم «فيفا» شراكة رسمية مع المهرجان الذي يقام في مركز جافيتس خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو المقبل، حيث يمتد الحدث على مدار أربعة أيام، ويتواجد الاتحاد الدولي بدور رئيسي في المهرجان، ضمن واحدة من أكبر الفعاليات الجماهيرية المرتبطة بالمونديال.

ويشهد المهرجان تقديم تجارب تفاعلية متنوعة تتيح للجماهير التفاعل المباشر مع أجواء كأس العالم، من خلال مناطق مخصصة يعيش فيها المشجع تجربة قريبة من أجواء المباريات، إلى جانب حضور عدد من أساطير كرة القدم، وعروض مباشرة لمباريات البطولة.

ويلعب «فيفا» دوراً رئيسياً في مسابقات «ألعاب فاناتيكس»، التي تجمع الجماهير مع مشاهير الرياضة في منافسات مباشرة، حيث يشارك المشجعون في مجموعة من التحديات الترفيهية والرياضية لمواجهة نجوم معروفين، ويتأهل الأفضل بينهم للمنافسة على الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار، بينما يقدم الاتحاد الدولي تحدياً خاصاً بركلات الترجيح، يمنح المشاركين فرصة تسديد الركلات أمام حارس مرمى يختارونه، ضمن سلسلة من المنافسات التي تحدد الفائز بالجائزة.

وأكد هايمو شيرجي، مدير العمليات والفعاليات في «فيفا»، أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجه الاتحاد لتقديم تجارب تفاعلية ترتبط بالجماهير حول العالم.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تصريحات لانس فينسترمان، الرئيس التنفيذي لشركة «فاناتيكس إيفنتس»، الذي أوضح أن نهائي كأس العالم 2026 يمثل مناسبة عالمية تتجاوز إطار المباراة، مضيفاً أن وجود «فيفا» داخل المهرجان يعزز من حجم التفاعل الجماهيري ويواكب الاهتمام الكبير بالبطولة.