إيران تربط مشاركتها في المونديال بقرار «فيفا»

تنتظر إيران رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن طلب نقل مباريات منتخبها من الولايات المتحدة إلى المكسيك، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالمشاركة في كأس العالم 2026.

أكد وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي أن الحكومة لن تحسم موقفها من المشاركة في البطولة، إلا بعد تلقي رد رسمي من «فيفا» على الطلب المقدم، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة دون أي رد حتى الآن.

أوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه تقدم بطلب رسمي لنقل مباريات المنتخب في دور المجموعات خارج أمريكا، مبررًا ذلك بالتطورات السياسية الأخيرة.

وأشار الوزير الإيراني، في تصريحات صحفية، إلى أن قبول هذا الطلب سيؤكد مشاركة المنتخب في البطولة، بينما سيبقى القرار النهائي بيد مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الاتحاد المحلي، في ظل استمرار تجهيز المنتخب للاستحقاق العالمي.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، خلال الأسبوع الماضي، أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته وفق الجدول المحدد مسبقًا، دون أي تغيير في أماكن إقامة المباريات حتى الآن.

وتقرر أن تلعب إيران مبارياتها في المجموعة السابعة داخل الولايات المتحدة، حيث تواجه نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة ثلاث دول مستضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.