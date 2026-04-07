ورقة مسروقة حرمت إيطاليا من التأهل للمونديال (فيديو)

كشفت أحداث مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك عن واقعة غير متوقعة سبقت ركلات الترجيح، بعدما فقد جيانلويجي دوناروما ورقة التعليمات الخاصة به، لتتحول هذه التفصيلة إلى عنصر مؤثر في خروج منتخب بلاده من تصفيات كأس العالم 2026.

وودعت إيطاليا المنافسات بعد خسارتها أمام البوسنة بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، لتفشل في بلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليًا.

واضطر المنتخب الإيطالي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، وهو ما استغله أصحاب الأرض لإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق.

انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح وسط توقعات بتألق دوناروما، الذي سبق وأن حسم نهائي يورو 2021 أمام إنجلترا، إلا أنه لم يتمكن من التصدي لأي محاولة هذه المرة.

وأبدى الحارس الإيطالي غضبًا عقب نهاية اللقاء، ووجه اعتراضاته نحو نيكولا فاسيل حارس البوسنة، معتقدًا أن الأخير استولى على ورقة التعليمات التي كان يحتفظ بها أسفل منشفته.

وكشفت التقارير لاحقًا أن الورقة اختفت بالفعل، لكن من أخذها لم يكن الحارس المنافس، بل جامع كرات يبلغ 14 عامًا يدعى أفان تشيجميتش، وهو لاعب في فرق الناشئين بنادي تشيليك.

وأوضح الفتى في تصريحات إعلامية أنه لاحظ الورقة بجوار المنشفة، فقام بأخذها وإخفائها، مشيرًا إلى أنها تضمنت معلومات تفصيلية عن كيفية تنفيذ لاعبي البوسنة لركلات الترجيح.

أجبر هذا التصرف دوناروما على الاعتماد على تقديراته فقط خلال التنفيذ، وهو ما أفقده أفضلية قراءة اتجاهات التسديد، وهي النقطة التي اشتهر بها خلال مسيرته، خاصة في يورو 2021.

أسهمت هذه النتيجة في تأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.