الاتحاد الكندي يستثمر فشل منتخب إيطاليا بفكرة ذكية



استبدلوا قميص منتخب إيطاليا «سكوادرا أتزورا» بقميص منتخب كندا «كاينكس»: هذا ما اقترحه الاتحاد الكندي لكرة القدم للجماهير الكندية من أصول إيطالية في تورنتو السبت لـ«دعم المنتخب الوطني» في كأس العالم 2026.



بعد نكبة الخروج من الملحق القاري أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح الثلاثاء، سيغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم، كما حدث في عامي 2018 و2022. لو نجحوا في التأهل، كان من المفترض أن يلعب أبطال العالم أربع مرات في المجموعة الثانية مع كندا، إحدى الدول المضيفة الثلاث، وقطر، وسويسرا.



على مدار عدة ساعات السبت، اصطف المشجعون أمام مقهى في حي «ليتل إيتالي» بتورونتو لتبادل قمصانهم الزرقاء أو البيضاء، وفقاً لصور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ثم غادروا حاملين قميص المنتخب الكندي الأحمر الجديد.. لكن سُمح لهم بالاحتفاظ بقمصان المنتخب الإيطالي.



قال مدير الاتصالات في الاتحاد الكندي لكرة القدم باولو سينرا «بُنيت كرة القدم في كندا على يد أجيال من اللاعبين والمشجعين والجاليات، بمن فيهم الكنديون من أصول إيطالية الذين أسهموا في الحفاظ على شغفنا بهذه الرياضة».



وأضاف بحسب بيان صادر عن الاتحاد «نريد من كل كندي، بغض النظر عن انتماءاته التاريخية، أن ينضم إلى الزخم الداعم لمنتخبنا الوطني للرجال، لأن هذه المرة، كندا هي من تفوز».



ويبلغ عدد سكان كندا من أصول إيطالية 1.5 مليون نسمة، يمثلون 4.3 في المئة من إجمالي السكان، وفقاً لتعداد عام 2021، ويعيش أكثر من 80 في المئة منهم في أونتاريو وكيبيك.