بعد مفاجأة مونديال 2002.. أين اختفى بريق أمريكا؟



رغم الطموحات الكبيرة التي أحاطت بالمنتخب الأمريكي، لا تزال الولايات المتحدة عاجزة عن تحقيق نجاح مستمر في كأس العالم، منذ إنجازها الأبرز بالوصول إلى ربع نهائي نسخة 2002، عندما ودعت البطولة بخسارة ضيقة أمام منتخب ألمانيا.



ومنذ ذلك الحين، تحول السؤال إلى لغز متكرر.. هل فشل المنتخب الأمريكي لأسباب هيكلية، أم أن الظروف وحدها كانت السبب؟ والإجابة تبدو مركبة، لكنها تميل بوضوح إلى وجود خلل بنيوي أعمق.



وعلى مدار سنوات، بنى منتخب الولايات المتحدة سمعته على التنظيم والانضباط والقدرات البدنية، ما جعله منافساً صعباً، لكن هذه الهوية أخفت خلفها مشكلة جوهرية في تطوير المهارات الفنية، خصوصاً مقارنة بالمنتخبات الكبرى.



وترى صحيفة «ماركا»، أنه في الوقت الذي استثمرت فيه القوى العالمية في الأكاديميات والتكوين التقني، ظل النظام الأمريكي يعاني من التشتت، خصوصاً مع نموذج الدفع مقابل اللعب الذي حد من اكتشاف وصقل المواهب الحقيقية، إلى جانب غياب فلسفة موحدة لتطوير اللاعبين.



وأفرز هذا الواقع لاعبين يتمتعون بقوة بدنية عالية، لكنهم غالباً ما افتقروا إلى اللمسة الفنية الحاسمة في المباريات الكبرى، وهو ما ظهر جلياً في نسخ مثل 2006 و2010، حيث عانى الفريق لفرض أسلوبه أمام منتخبات أكثر نضجاً تكتيكياً.



ومع تطور الدوري المحلي الدوري الأمريكي لكرة القدم، وظهور جيل جديد من النجوم مثل كريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني وجيو رينا، بدا أن الأمور تسير نحو التحسن.



ولكن الواقع خالف التوقعات، إذ فشل المنتخب حتى في التأهل إلى مونديال 2018، في انتكاسة كشفت هشاشة المشروع، وحتى بعد العودة، ظل عاجزاً عن اختراق نخبة المنتخبات عالمياً.



وتعد مشكلة الاستقرار من أبرز العوائق، حيث أدت تغييرات المدربين وتذبذب النهج التكتيكي إلى غياب الانسجام طويل المدى، وهو عنصر حاسم في نجاح منتخبات مثل منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا.



كما أن البيئة التنافسية تمثل تحدياً إضافياً، فالدوري المحلي، رغم تطوره، لا يزال بعيداً عن مستوى التعقيد والإيقاع في الدوريات الأوروبية الكبرى، ما يدفع العديد من اللاعبين إلى الاحتراف الخارجي، ويخلق مساراً مزدوجاً يصعب دمجه داخل المنتخب.



ورغم كل الانتقادات، لا يمكن وصف التجربة الأمريكية بالفشل الكامل، فشهدت البنية التحتية وتطوير المواهب تقدماً واضحاً، إلى جانب تزايد عدد اللاعبين في أوروبا وظهور عناصر مزدوجي الجنسية.



ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في فجوة التوقعات، فبعد أن كانت الولايات المتحدة «الحصان الأسود» في 2002، أصبحت اليوم مطالبة بالمنافسة الدائمة على الأدوار المتقدمة دون أن تنجح بعد في سد الفجوة مع الكبار.



وفي النهاية، يبقى الحلم الأمريكي معلقاً بين مشروع يتطور وطموح يتسارع، وبينهما فجوة لم تغلق بعد.