من المال إلى البطاطس.. مزاد جنوني على شرفة تطل على قمة البوسنة وإيطاليا

تحولت شرفة أحد المنازل في مدينة زينيتسا البوسنية إلى محور اهتمام قبل المواجهة الحاسمة بين منتخب البوسنة والهرسك ومنتخب إيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويقيم دينو موجانوفيتش في مبنى سكني مرتفع يطل مباشرة على ملعب «بيلينو بوليه»، حيث وجد نفسه في قلب مزاد غير رسمي على شرفته المطلة على أرض الملعب.

وبدأت القصة بمنشور ساخر عبر «إنستغرام»، عرض فيه تأجير الشرفة مقابل 500 يورو مع وجبة شواء ومشروب، إلا أن المزحة تحولت سريعًا إلى عروض حقيقية ومتزايدة.

وقال موجانوفيتش: «هاتفي لا يتوقف عن الرنين، والرسائل تنهال عليّ بلا انقطاع»، مشيرًا إلى تلقيه عروضًا غير تقليدية، شملت مبالغ مالية، وسيارة «لادا نيفا» الروسية، وأطنانًا من حبيبات التدفئة، بل وحتى كميات من البطاطس تكفي لفصل الشتاء.

ورغم ذلك، تمسك برفض جميع العروض، مؤكدًا أن الشرفة تمثل مساحة عائلية خاصة لمتابعة مباراة وصفها بالتاريخية، وأضاف: «سأشاهد المباراة مع عائلتي وأصدقائي كما أفعل دائمًا، هذه لحظتنا».

وتعيش المدينة أجواء استثنائية، بعدما نفدت تذاكر المباراة خلال ساعات، فيما تحولت الشرفات والنوافذ إلى مدرجات بديلة لمتابعة الحدث.

ويحمل المبنى، الذي شُيد في سبعينيات القرن الماضي، قيمة رمزية لدى السكان، نظرًا لإطلالته المباشرة على الملعب الذي شهد لحظات تاريخية، أبرزها فوز نادي تشيليك على فيورنتينا عام 1972.

ويأمل سكان زينيتسا في تكرار إنجاز جديد، ولكن هذه المرة على مستوى المنتخبات، في مواجهة مصيرية قد تحدد ملامح التأهل.

واختتم موجانوفيتش بتصريح واثق: «مع كامل الاحترام، إيطاليا ستغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، أما نحن فسنكون هناك».