استعدادًا لكأس العالم.. الركراكي مرشح أول لقيادة «الأخضر»

اقترب وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، من تولي تدريب المنتخب السعودي خلال منافسات كأس العالم 2026، وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية تحدثت عن تقدمه في قائمة المرشحين لقيادة «الأخضر».

تعرض «الأخضر» لخسارة أمام نظيره المصري بنتيجة 4-0، في مباراة ودية أقيمت الجمعة الماضي، ضمن تحضيرات الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026.

أشارت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إلى أن المواجهة الودية أمام صربيا، المقررة في بلغراد، قد تكون حاسمة في تحديد مصير المدير الفني الحالي هيرفي رينارد، مع احتمالية اتخاذ قرار بإقالته حال استمرار النتائج السلبية.

ذكرت شبكة القنوات الرياضية السعودية أيضًا أن الركراكي بات قريبًا من قيادة المنتخب بنسبة 80% خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو التغيير قبل خوض منافسات المونديال.

ووضعت الشبكة عددًا من الأسماء الأخرى ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة، من بينهم الإيطالي روبرتو دي زيربي، والإسباني تشافي هيرنانديز، إلى جانب البرتغالي روبن أموريم.

ورحل الركراكي مؤخرًا عن تدريب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال، بعدما قاد «أسود الأطلس» لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد «الأخضر» للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات كاب فيردي وأوروغواي وإسبانيا.