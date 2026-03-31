صدام النجوم يحسم البطاقات الأوروبية للمونديال

تتجه الأنظار إلى ليلة أوروبية حاسمة، حيث تُحسم المقاعد الأربعة الأخيرة للقارة الأوروبية في كأس العالم 2026، مع إقامة نهائيات الملحق الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهات لا تقبل أنصاف الحلول، ويتوقع أن تُحسم بتفاصيل فردية دقيقة بين نجوم الصف الأول.

وقبيل صافرة البداية، سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على أبرز المواجهات الثنائية التي قد ترسم ملامح المتأهلين إلى المونديال، حيث تُقام أربع مباريات في ليلة واحدة، مع وجود ثمانية نجوم تحت المجهر، في ظل تفاصيل صغيرة قد تصنع الفارق بين حلم التأهل ومرارة الغياب.

البوسنة والهرسك × إيطاليا

على ملعب بيلينو بولي في زينيتسا، تتجه الأنظار إلى الصراع بين إدين دجيكو وساندرو تونالي.

وكان تونالي بطل نصف النهائي أمام أيرلندا الشمالية، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر لمويس كين، ليقود "الأزوري" بثقة إلى النهائي. في المقابل، يثبت دجيكو، رغم بلوغه 40 عامًا، حضوره القوي بعدما أنقذ منتخب بلاده بهدف رأسي قاتل أمام ويلز، ما يجعل مواجهة الخبرة والموهبة مفتوحة على كل الاحتمالات.

السويد × بولندا

في «ستروبري أرينا» بسولنا، يشتعل الصراع التهديفي بين فيكتور جيوكيريس وروبرت ليفاندوفسكي.

وخطف جيوكيريس الأضواء بثلاثية أمام أوكرانيا، مؤكدًا مكانته بين أخطر المهاجمين في أوروبا، بينما يدخل ليفاندوفسكي المواجهة بخبرته الكبيرة وسجله التهديفي الحافل، ساعيًا لقيادة بولندا إلى المونديال مجددًا.

كوسوفو × تركيا

على ملعب فاضل فوكري في بريشتينا، يبرز الصراع بين فيسنيك أسلاني وأردا غولر.

وكان أسلاني كلمة السر في عودة كوسوفو أمام سلوفاكيا، بعدما سجل هدف التعادل قبل الفوز 4-3، ليقترب منتخب بلاده من إنجاز تاريخي، فيما تمتلك تركيا سلاحًا فنيًا مميزًا في غولر، الذي صنع هدف الفوز أمام رومانيا بلمسة حاسمة.

التشيك × الدنمارك

في «جينيرالي أرينا» بالعاصمة براغ، تتجسد مواجهة بين لاديسلاف كريتشي وميكيل دامسغارد.

ولعب كريتشي دور المنقذ بهدف التعادل المتأخر أمام أيرلندا، ليحافظ على آمال فريقه قبل التأهل بركلات الترجيح، بينما يدخل دامسغارد المواجهة بثقة بعد تألقه مع الدنمارك، مسجلًا في أربع من آخر ست مباريات دولية.