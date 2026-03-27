عيسى ديوب يدعم دفاع المنتخب المغربي



حصل المنتخب المغربي على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لضم مدافع فولهام عيسى ديوب، ولاعب وسط أياكس ريان بونيدة، ضمن سبعة لاعبين انضموا هذا الشهر إلى صفوف المنتخب المغربي، الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم 2022، استعداداً للنسخة القادمة 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، ليصل إجمالي عدد اللاعبين المنضمين للمنتخب إلى 16 لاعباً منذ مارس الماضي.



وكان ديوب «29 عاماً» سبق له اللعب في منتخبي فرنسا للشباب وتحت 21 عاماً، بينما يُعد بونيدة واحداً من ستة لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، الذين غيّروا جنسيتهم الرياضية هذا الشهر لتمثيل المغرب بعد مشاركتهم في مباريات الشباب مع بلجيكا أو هولندا.



ويرتبط جميع اللاعبين بصلات عائلية مباشرة مع المغرب، ما يسمح لهم، وفقاً لقواعد «الفيفا»، بتغيير جنسيتهم الرياضية، ويسمح بذلك عادة عندما لا يكون اللاعبون قد خاضوا أي مباراة رسمية مع المنتخب الأول الذي مثلوه سابقاً.



ويتواجد ديوب وبونيدة ضمن تشكيلة المدير الفني الجديد محمد وهبي لمباراتين وديتين استعداداً لكأس العالم، ضد الإكوادور يوم الجمعة في مدريد، وباراغواي يوم الثلاثاء في لانس بفرنسا.

وتشمل تغييرات الجنسية الرياضية التي وافق عليها «فيفا» في مارس الجاري، بونيدة، ولاعب وسط جينك سيف الدين الأزعر، الذي سبق له تمثيل بلجيكا.



وتشمل قائمة اللاعبين الذين انتقلوا لتمثيل المغرب من هولندا كلاً من بنيامين خضري وسامي بوهودان، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عاماً من نادي آيندهوفن، ومدافع أوتريخت، البالغ من العمر 20 عاماً، وليد أغوجيل، وأيوب ورغي، البالغ من العمر 18 عاماً، لاعب فينورد.