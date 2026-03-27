مشجع إنجليزي يبيع منزله لتمويل رحلته إلى كأس العالم



تحول مشجع إنجليزي إلى حديث الجماهير بعدما قرر التضحية بأحد ممتلكاته الثمينة من أجل حلمه الأكبر، وهو متابعة كأس العالم 2026 من المدرجات، وذلك في قصة تعكس جنون الشغف بكرة القدم.



والمشجع آندي ميلن (62 عاماً)، عرض منزله الثاني الذي تبلغ قيمته 350 ألف جنيه استرليني في نورثويتش بمقاطعة تشيشاير للبيع، لتمويل رحلة تمتد سبعة أسابيع إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستقام البطولة هذا الصيف.



وأصبح ميلن وجهاً مألوفاً في مدرجات منتخب إنجلترا، سواء في مباريات الرجال أو السيدات، بعدما انتشرت صورته الشهيرة في مونديال قطر 2022 وهو يرتدي قميص «الأسود الثلاثة»، ويحمل نسخة طبق الأصل من الكأس.



ورحلة العشق بدأت مبكراً، حين حضر أول كأس عالم في إسبانيا عام 1982 بعمر 19 عاماً، رغم تعرضه آنذاك لسرقة جميع ممتلكاته.



ومنذ ذلك الحين، رافق منتخب بلاده في ثماني نسخ أخرى من كأس العالم، إضافة إلى حضوره مونديال السيدات 2023 في أستراليا، حيث بلغ منتخب بلاده النهائي بقيادة المدربة سارينا ويغمان.

وميلن، الذي يعيش حالياً في تايلاند، يخطط لحضور البطولة للمرة العاشرة، مؤكداً رغبته في متابعة جميع مباريات البطولة، حيث قال: «سأسافر إلى الولايات المتحدة في 3 يونيو المقبل، وسأبقى لمدة سبعة أسابيع، والأمر مكلف للغاية».



ومن المقرر أن يكون حاضراً في المباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا يوم 17 يونيو المقبل، كما يخطط لرحلة خاصة لزيارة منزل أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي خلال وجوده هناك.

وبفضل ولائه الطويل، أصبح ميلن مشتري تذاكر مميزاً في نادي سفر مشجعي إنجلترا الرسمي، ما يمنحه أولوية الحصول على تذاكر مباريات دور المجموعات، مع إمكانية ضمان مقاعد حتى النهائي.



ولكن الرحلة لن تكون سهلة مالياً، في ظل الانتقادات التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أسعار التذاكر، حيث تتجاوز أسعار السوق الثانوية 450 جنيهاً استرلينياً لمباريات المجموعات، في حين تصل تذاكر النهائي إلى أكثر من 6500 جنيه استرليني.



ورغم التكاليف الباهظة، يحاول ميلن تقليل نفقاته بالاعتماد على أصدقائه في مدن مثل دالاس وفانكوفر والمكسيك، إلى جانب حجز مبكر لتذاكر الطيران.