«نظرية توخيل» تشعل الجدل في إنجلترا قبل أشهر من المونديال



بعد كشفه عن خيارات مثيرة للجدل شملت إشراك الاحتياطيين ضد الأوروغواي، أثيرت ردود فعل واسعة حول قرارات المدرب الألماني لإنجلترا، توماس توخيل، قبل مواجهة اليابان في مباراة ودية ثانية.



المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، تميّز عن أقرانه بدعوة مجموعة كبيرة جداً للمباراتين الوديتين في ويمبلي، مع فلسفة واضحة باختيار لاعبين مختلفين لكل مباراة.



وقد انضم نحو عشرين لاعباً وأربعة حراس مرمى إلى مركز سانت جورج بارك استعداداً لمواجهة أوروغواي بقيادة مارسيلو بييلسا.



وفي اليوم التالي سيشهد المعسكر حركة دخول وخروج واسعة، حيث سيغادر نحو عشرة لاعبين ليحلّ مكانهم أحد عشر آخرون، أبرزهم ديكلان رايس وبوكايو ساكا وأنطوني غوردون والقائد هاري كين.



قال توخيل إن اللاعبين الأساسيين خاضوا «3,500 و4,000 دقيقة هذا الموسم»، وبالتالي يستحقون «فترة راحة ذهنياً وبدنياً»، مؤكداً أنهم «نالوا رصيداً» لديه خلال المعسكرات السابقة. أما الآخرون فتُمثل فترة مارس بالنسبة إليهم «الفرصة الأخيرة لترك انطباع جيد» قبل إعلان قائمة كأس العالم.



الغائب الأبرز



اعتمد توخيل بشكل صريح على تراتبية بين الأساسيين والاحتياطيين، محاولاً التوفيق بين روزنامة مزدحمة ومنح الفرص الأخيرة للمتألقين، مع إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين. لكن الاسم الأكثر إثارة للدهشة هو ترنت ألكسندر-أرنولد، مدافع ريال مدريد الإسباني صاحب 34 مباراة دولية وتسعة ألقاب مع ناديه السابق ليفربول.



فلا إصابة ريس جيمس ولا اعتزال كايل ووكر وكيران تريبييه دولياً فتح الباب أمام عودته. وفضّل توخيل استدعاء تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) وديد سبنس (توتنهام)، حتى بن وايت (أرسنال) الذي ابتعد عن المنتخب منذ مونديال 2022، لشغل مركز الظهير الأيمن.



ووصف توخيل اللاعب بأنه «موهبة هائلة» و«اسم كبير» في كرة القدم العالمية، قائلاً: «أعرف جيداً ما الذي يمكن أن يقدمه لنا ترنت»، لكنه أوضح أن ليفرامنتو وسبنس يملكان «ملفاً مختلفاً قليلاً»، وقد قدّما ضمانات قوية خلال 2025، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ«قرار رياضي».



بالنسبة لمؤيديه، يتمتع ألكسندر-أرنولد بقيمة هجومية كبيرة بفضل جودة تمريراته الاستثنائية. أما منتقدوه فيأخذون عليه نقص الانضباط الدفاعي وإخلاله بتوازن الفريق. وكان غاريث ساوثغيت، المدرب السابق، قد استخدمه لاعب وسط في بداية كأس أوروبا 2024 قبل إعادته إلى مقاعد البدلاء.



سابقة بيلينغهام



وبرغم الجدل الدائم حوله، ما زال اللاعب في صلب النقاش الكروي. وكتب الصحافي هنري وينتر في افتتاحية أن «تجاهل أحد أفضل الممرّرين في كرة القدم الحديثة لا يتعلق بلاعب أو مركز فقط، بل هو رفض لفلسفة جريئة تعتمد على المخاطرة وصناعة الفرص». ورأى النجم السابق غاري لينكر أن استبعاد لاعب ريال مدريد عن كأس العالم «يقلّل قليلاً من فرص» الفوز.



وقال في بودكاست «ذي ريست إز فوتبول»: «يمكنك انتقاد عمله الدفاعي، ولست مضطراً لإشراكه أساسياً. لكن إن تبقى 15 دقيقة في ربع النهائي أو نصف النهائي وتجد نفسك متأخراً 0-1، ولديك سلاح كهذا، أحد أفضل الممرّرين وربما أفضل مرسل عرضيات في العالم... فلماذا لا تستفيد منه؟».



ومع ذلك، فإن غيابه في مارس لا يعني استبعاده في يونيو، فزميله في ريال مدريد جود بيلينغهام لم يُستدعَ في أكتوبر وأحدث ذلك ضجة كبيرة، لكنه عاد بعدها بشكل طبيعي.