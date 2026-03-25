كم ينفق مشجع المنتخب الأمريكي لمتابعة مباريات بلاده في كأس العالم؟



في 11 يونيو المقبل، ستنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن المشجع الأمريكي الذي يحلم بمشاهدة منتخب بلاده عن قرب يواجه تحدياً مالياً كبيراً، فالتذاكر ليست سوى جزء من المعركة، إذ تمتد التكاليف لتشمل الفنادق والمواصلات والطعام والمنتجات التذكارية.



ورسم موقع «اسبن» مسار مشجع أمريكي افتراضي من لوس أنجلوس، ويرغب في حضور مباريات المنتخب الأمريكي مع توقعات أخرى بمسار المنتخب الأمريكي في البطولة.



وبدأ الموقع المشوار من دور المجموعات، مشيراً إلى أن تذاكر مباراتي المنتخب على أرضه في لوس أنجلوس تقدر بنحو 1120 دولاراً للمباراة الافتتاحية ضد باراغواي، إضافة إلى مصاريف السفر والإقامة والمواصلات.



وأكد الموقع أن الأسعار صدمت الكثيرين، إذ إن تذاكر الفئة الثالثة، الأكثر توافراً، تتراوح بين 60 و6730 دولاراً للمباراة النهائية، مقارنة بـ50 دولاراً للفئة الأولى في كأس العالم 1994، أي أن الأسعار الحالية أعلى بحوالي 14 مرة.



وفي المباراة الافتتاحية، يدفع المشجع 300 دولار لموقف السيارات الرسمي، ويسير أكثر من كيلومتر للوصول إلى الملعب، قبل أن يشهد الفوز المثير للمنتخب الأمريكي على باراغواي.



وفي المباراة الثانية في سياتل، دفع 265 دولاراً للتذاكر، واستأجر سيارة، مع ارتفاع أسعار الفنادق القريبة بشكل جنوني قبل أشهر من البطولة. ومع كل انتصار، كانت النفقات تتزايد، لكن المتعة لا تقدر بثمن.



وعند بلوغ المنتخب الأمريكي دور الـ32 ضد سويسرا، قرر المشجع قيادة خمس ساعات ونصف لتوفير تكاليف الطيران، رغم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة أكثر من 25 % مقارنة بالعام الماضي.



ومع الانتصارات المتتالية ضد بلجيكا وصعود الفريق إلى ربع النهائي، بدأت الميزانية تتآكل بشكل سريع، وفي نصف النهائي ونهائي كأس العالم، تشمل النفقات تذاكر الطيران، واستئجار السيارات، والفنادق، والمأكولات، والتذكارات. حتى المنتجات الرسمية، مثل أطقم المنتخب الأمريكي، ارتفعت أسعارها لتصل إلى 180 دولاراً للنسخ الأصلية، بينما توفر النسخ المقلدة فرقاً قدره 50 دولاراً، مع مخاطر محتملة على السلامة.



وتعد بطولة كأس العالم 2026، الأغلى على الإطلاق، حيث تتجاوز جميع النفقات معدل التضخم، من التذاكر والفنادق إلى المواصلات والطعام والمنتجات التذكارية، وبالنظر إلى حجم المصاريف، فإن متابعة المنتخب الأمريكي في البطولة، من البداية إلى النهاية، ستشكل عبئاً مالياً كبيراً على المشجع العادي.



وختم الموقع إلى أنه رغم التكاليف الباهظة، يظل الحلم الأمريكي قائماً بمشاهدة المنتخب الأمريكي يصل إلى النهائي، وربما تحقيق مفاجأة تاريخية، والأحلام لا تقدر بثمن، ولكن حضور كأس العالم 2026 سيكلف الكثير.