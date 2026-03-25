صراع القارات يبلغ ذروته مع اقتراب الطريق إلى مونديال 2026 من نهايته



مع اقتراب اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، تتسارع وتيرة الحسم في مختلف القارات، بينما تبقى المقاعد الأخيرة رهينة الملحقات القارية والدولية، في سباق محموم نحو البطولة الأكبر في تاريخ المونديال.



وانطلقت التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 12 أكتوبر 2023، عندما افتتح منتخب ميانمار المشوار بهدف لوين مو أونغ في الفوز على ماكاو بنتيجة 5 ـ 1، لتبدأ رحلة طويلة من المنافسة ستسفر في النهاية عن 48 منتخباً، تضم الدول المستضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى جانب 45 منتخباً متأهلاً.



وكانت اليابان أول المنتخبات التي ضمنت تأهلها رسمياً في 20 مارس 2025، فيما باتت الصورة شبه مكتملة مع اقتراب حسم المقاعد المتبقية، وحتى الآن، تم تحديد 39 منتخباً من أصل 45 سيتأهلون عبر التصفيات، ووفقاً للتوزيعة القارية.



وفي الوقت الذي حسمت فيه بقية القارات المقاعد بالفعل، تتجه الأنظار الآن نحو الصراع النهائي الذي سيكمل قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الأكبر من كأس العالم على الإطلاق.

وتأهل من أوروبا 12 من 16 منتخباً، وتتضمن انجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، البرتغال، ألمانيا، هولندا، سويسرا، اسكتلندا، إسبانيا، النمسا، وبلجيكا، مع بقاء 4 مقاعد تحسم عبر الملحق الأوروبي في مارس الجاري.



وتأهل من أفريقيا 9 منتخبات، وتشمل الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، وتونس، ومن آسيا تأهلت منتخبات أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، أوزبكستان، قطر، السعودية، وكوريا الجنوبية، ومن أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، وأوروغواي، ومن الكونكاكاف، بنما، كوراساو، وهايتي، ومن أوقيانوسيا، نيوزيلندا.



ولا تزال 16 دولة أوروبية تتنافس على 4 بطاقات فقط عبر نظام الملحق، حيث تقام مباريات نصف النهائي في 26 مارس الجاري، والنهائيات في 31 من الشهر ذاته، عبر أربعة مسارات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتبرز مواجهات قوية مثل إيطاليا مع أيرلندا الشمالية، وأوكرانيا مع السويد، والدنمارك مع مقدونيا الشمالية، وتركيا مع رومانيا.



وتمتلك منتخبات عريقة مثل إيطاليا إلى سيناريو «الفرصة الأخيرة» عبر الملحق، بعد غيابها عن النسختين الماضيتين، بينما تسعى منتخبات أخرى لكتابة التاريخ والعودة إلى الواجهة العالمية.



وفي الملحق العالمي، يبقى مقعدان فقط يحسمان عبر التصفيات بين الاتحادات القارية، بمشاركة 6 منتخبات، هي الكونغو الديمقراطية من أفريقيا، العراق من آسيا، جامايكا وسورينام من كونكاكاف، كاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا، وبوليفيا من أمريكا الجنوبية.



ومن المقرر أن تلتقي كاليدونيا الجديدة مع جامايكا، ويواجه الفائز الكونغو الديمقراطية، وتلتقي بوليفيا مع سورينام، ويواجه الفائز العراق، وتقام هذه المباريات في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري بالمكسيك.