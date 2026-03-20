توخيل يوجه ضربة لأرنولد قبل المونديال



دخل الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد الإسباني في سباق مع الزمن من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، بعدما فشل في أن يكون ضمن قائمة المدرب الألماني توماس توخيل لتجمع مارس الحالي.



وخرج المدافع الأيمن لريال مدريد من قائمة ضمت 35 لاعباً اختارها توخيل اليوم الجمعة، حيث يفضل المدرب، تينو ليفرامينتو لاعب نيوكاسل، وجيد سبينس مدافع توتنهام، وكذلك جاريل كوينساه لاعب باير ليفركوزن الألماني، والذي يلعب في الأساس كقلب دفاع، ضمن خياراته بمركز المدافع الأيمن.



وقال توخيل: «أعلم أنه قرار صعب، وأعرف أنه اسم كبير وموهبة رائعة، ولديه مسيرة رائعة، لكنني أشعر بأنني أدرك ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا، وقررت أن ألتزم باختيار اللاعبين الذين كانوا معنا في المعسكر».



وأكد توخيل أنه شعر بأنه من المهم أن يدعم اللاعبين الذين ساعدوا انجلترا في مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم، وتركوا انطباعاً جيداً لديه في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بالمعسكرات التدريبية.

وأضاف توخيل الذي اضطر للحد من خطورة أرنولد عندما كان لاعباً في ليفربول، وهو مدرب تشيلسي: «أعلم جيداً ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا، لقد واجهته مرات عديدة وعانيت مع الفرق التي قمت بقيادتها في مواجهته، وأدرك جيداً مدى قوته».



وفي معسكره الأخير قبل الإعلان عن تشكيلة كأس العالم، اختار توخيل قائمة موسعة، حيث لم ينضم بعض اللاعبين الذين تحملوا عبئاً كبيراً هذا الموسم إلى الفريق إلا بعد المباراة ضد أوروجواي في 27 مارس.