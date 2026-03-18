«فيفا» يتيح مشاهدة مباريات المونديال مجانًا عبر المنصات الرقمية

يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للجماهير متابعة مباريات كأس العالم 2026 مجانًا عبر المنصات الرقمية، في خطوة جديدة تتعلق بطريقة بث مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.

أبرم «فيفا» شراكة مع منصة «يوتيوب» تتيح للقنوات الرسمية بث أجزاء من المباريات مباشرة، بما يمنح الجماهير فرصة متابعة الحدث العالمي عبر الإنترنت إلى جانب البث التلفزيوني التقليدي.

يسمح الاتفاق ببث أول عشر دقائق من كل مباراة بشكل مباشر على «يوتيوب»، مع إتاحة عدد محدود من المباريات كاملة عبر القنوات الرسمية على المنصة.

يهدف «فيفا» من هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المتابعين، من خلال إتاحة مشاهدة مجانية جزئية للمباريات قبل استكمالها عبر القنوات الناقلة.

يسعى الاتحاد الدولي من خلال هذه الشراكة إلى الوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، خاصة المستخدمين الذين يعتمدون على المنصات الرقمية في متابعة كرة القدم.

يوفر الاتفاق محتوى إضافيًا يشمل ملخصات مطولة، ومقاطع من خلف الكواليس، وفيديوهات قصيرة تواكب أحداث البطولة.

ويتيح «فيفا» للجماهير الوصول إلى أرشيفه الرقمي، بما يسمح بمشاهدة مباريات كاملة من بطولات سابقة، إلى جانب أبرز اللقطات التاريخية في كأس العالم.

ويمنح التعاون أيضًا صناع المحتوى على «يوتيوب» فرصة الوصول إلى مواد خاصة لتقديم محتوى متنوع يتضمن قصصًا وتحليلات فنية وتغطية من داخل الحدث.

أكد الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم أن هذه الخطوة تعكس توجه الاتحاد نحو تطوير تجربة المشاهدة، فيما أوضح جيسن كونولي، نائب الرئيس والرئيس العالمي لقسم الإعلام والرياضة في «يوتيوب»، أن المنصة تسعى لتقديم تجربة تفاعلية تجمع الجماهير حول البطولة.