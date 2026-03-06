100 ألف عنصر أمن لتأمين مباريات المونديال في المكسيك



ستنشر المكسيك قرابة 100 ألف عنصر من قوات الأمن، بين عسكريين وشرطيين وأمن خاص، لضمان أمن المباريات المقررة على أرضها في مونديال 2026، وفق ما أعلنت السلطات، الجمعة.



ويأتي هذا القرار في أعقاب موجة عنف جديدة شهدتها البلاد بعد مقتل أحد كبار زعماء المخدرات.



وسقط الشهر الماضي عشرات القتلى وأُحرقت سيارات وأُغلقت متاجر وقُطعت طرق، وساد جو من الرعب شل معظم أنحاء البلاد بعد مقتل نيميسيو أوسيغيرا، الملقب بـ«إل مينتشو»، زعيم كارتل خاليسكو خلال عملية عسكرية في 22 فبراير.



وتستضيف المكسيك 13 مباراة في نهائيات كأس العالم التي تتشارك استضافتها مع جارتيها الولايات المتحدة وكندا، بينها أربع في غوادالاخارا، معقل كارتل خاليسكو.



وبخصوص الخطة الأمنية للمونديال، كشف الجنرال رومان فيّالفاسو باريوس، رئيس مركز التنسيق الخاص بكأس العالم، أن الجزء الأكبر من الانتشار الأمني يتكون من 20 ألف عسكري، بينهم عناصر من الحرس الوطني، و55 ألف شرطي، إضافة إلى عناصر من شركات الأمن الخاصة، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده في خاليسكو: «هذا يمنحنا مجموعاً يفوق بقليل الـ99 ألف عنصر».



وترمي الاستراتيجية الأمنية، المنسقة مع الولايات المتحدة وكندا، إلى الوقاية من التهديدات والتعامل معها خلال البطولة، وضمان أمن الجماهير المتوقع حضورهم إلى المدن المضيفة.



وإلى جانب غوادالاخارا، ستستضيف كل من مكسيكو سيتي ومونتيري (شمال) مباريات من المونديال، علماً أن مباراة الافتتاح مقررة في 11 يونيو على ملعب أزتيكا في العاصمة.



ورغم الذي حصل بعد مقتل «إل مينتشو»، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو، أنه مطمئن إزاء استضافة المكسيك بعض مباريات كأس العالم.