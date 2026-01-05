مهرجان خورفكان البحري يستقطب 85 ألف زائر



اختتمت فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثالثة على شواطئ مدينة خورفكان، مستقطباً أكثر من 85 ألف زائر على مدى 10 أيام، من 26 ديسمبر الماضي حتى 4 يناير الجاري. وشهد المهرجان مشاركة 10 دول في الأنشطة البحرية والتراثية والرياضية، عبر برنامج متنوع جمع بين الترفيه والتنافس الرياضي، واستعراض الموروث البحري.



وأشارت اللجنة المنظمة إلى إقامة عدد من الفعاليات والمسابقات، من أبرزها بطولات الشواحيف، والبريخة، والإنقاذ، وخورفكان للتصوير تحت الماء، وصيد الأسماك والشوش، وسباقات القوارب والأنشطة البحرية التنافسية، وعروض الرياضات المائية الحديثة، والورش التعليمية للأطفال.



وأعلنت تتويج جناح دولة قطر بجائزة «أفضل مشاركة»، نظراً لما قدمه من محتوى مميز، وعروض مبتكرة، ومشاركة جناح سلطنة عُمان ضيف شرف، مقدماً عروضاً تراثية بحرية أسهمت في إبراز الموروث العماني، وتعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.



وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إن الحضور الجماهيري الكبير والمشاركة الدولية الواسعة يجسدان المكانة المتنامية للمهرجان، مشيراً إلى استمرار العمل لدعم الرياضات البحرية، والحفاظ على التراث البحري الإماراتي، وتعزيز السياحة البحرية في إمارة الشارقة، ومكانة خورفكان وجهة بحرية مميزة.