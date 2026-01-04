القوارب التراثية السريعة تحتفي بالإرث البحري... الزفين بطل موسم الشواحيف في خورفكان



اختتمت منافسات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة بإقامة الجولة الختامية في مدينة خورفكان بالشارقة، ضمن مهرجان خورفكان البحري، وسط منافسة قوية وحضور جماهيري مميز، عكس النجاح التنظيمي والمستوى الفني المتقدم الذي شهدته البطولة على مدار موسمها.

وأسدل الستار على الموسم بتتويج البطل الإماراتي عارف الزفين بلقب البطولة، بعد أداء أكد مكانته كأحد أبرز الأسماء في الرياضات البحرية التراثية، وامتداداً حياً لإرث النواخذة الإماراتيين الذين شكلوا تاريخ الملاحة في المنطقة. وقاد الزفين، برفقة مساعده يوسف الصبوري، قارب «المشخص رقم 33» بثبات وخبرة عالية، ليحسم صدارة الترتيب العام برصيد 77 نقطة، في موسم اتسم بقوة المنافسة وتقارب النتائج، وحسمت تفاصيله في الجولات الأخيرة.



وأسفرت نتائج جولة الشارقة عن فوز قارب «المشخص رقم 33» بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني قارب «سنيار مارين» بقيادة النواخذة صالح محمد علي الشامسي وحسن علي الشامسي، وجاء في المركز الثالث قارب «المشخص رقم 20» بقيادة النواخذة خليفة بن ذيبان وحميد بن ذيبان، حيث جرى في ختام الجولة تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى تقديراً لما قدموه من مستويات تنافسية عالية.

وفي الترتيب العام للبطولة، جاء قارب «هياف رقم 19» في المركز الثاني بقيادة النوخذة محمد سعيد سهيل ومشاركة أحمد خميس برصيد 72 نقطة، فيما حل قارب «المشخص رقم 20» ثالثاً بقيادة خليفة بن ذيبان ومشاركة حميد بن ذيبان برصيد 68 نقطة، في ختام موسم عكس عمق الخبرات الإماراتية المشاركة.



ولم يقتصر تميز البطل على السباق الرئيسي، إذ عاد عارف الزفين ليتصدر المشهد في سباق كسر الكيلو، محققاً المركز الأول برفقة يوسف الصبوري، في سباق يتطلب دقة عالية وسرعة قرار وخبرة كبيرة في التعامل مع القوارب التراثية السريعة تحت ضغط الزمن. وحل ماجد الخلف ثانياً بمشاركة محمد الحمري، فيما جاء خليفة بن ذيبان ثالثاً بمشاركة حميد بن ذيبان.

وقال أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: نبارك للبطل عارف الزفين هذا الإنجاز المستحق، الذي جاء تتويجاً لجهد كبير ومستوى تنافسي عالٍ قدمه طوال منافسات الموسم، حيث عكس أداءً مميزاً يؤكد تطوره وحضوره القوي في سباقات الشواحيف التراثية.



وأضاف الحوسني: إن الجولة الختامية في خورفكان جسدت النجاح الكبير لبطولة الإمارات للشواحيف التراثية في ترسيخ الموروث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز ارتباط الأجيال بهذه الرياضات التراثية العريقة، إلى جانب ما شهدته من تنظيم مميز ومشاركة جماهيرية لافتة.

وتوجه الحوسني بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على إشرافه ودعمه المتواصل للبطولة، وإلى شركة ماج القابضة على رعايتها الكريمة، التي أسهمت في إنجاح هذه الجولة والبطولة بشكل عام، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس الحرص المشترك على دعم الرياضات البحرية التراثية وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والوطني. واختتمت البطولة بتتويج الأبطال، في مشهد أكد أن البحر ما زال يمنح مجده لمن يحترم تاريخه، ويحسن قراءة موجه، ويحمل إرثه بثقة ومسؤولية.