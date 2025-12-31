16 ميدالية لشباب «أبوظبي للإبحار الشراعي» في كأس آسيا بالحمرية



حقق أبطال فريق أبوظبي للإبحار الشراعي وأكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية نتائج مميزة في ختام منافسات كأس آسيا للشباب للإبحار الشراعي، التي استضافتها منطقة الحمرية في إمارة الشارقة، بمشاركة نخبة من المواهب الشابة من مختلف الدول الآسيوية. وأسفرت مشاركة أبطال أبوظبي عن حصد 16 ميدالية ملونة، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و5 برونزيات، في إنجاز يعكس المستوى الفني المتقدم الذي وصلت إليه برامج إعداد المواهب في النادي والأكاديمية.



وشهدت البطولة تألقاً لافتاً لأبطال أبوظبي في مختلف الفئات، حيث أحرزت كاميليا القبيسي الميدالية الذهبية في فئة ILCA 6 للفتيات، فيما تصدر عبدالله الزبيدي منافسات فئة ILCA 4 «الترتيب العام» محققاً الذهبية، وجاءت مروى الحمادي في المركز الثاني ونالت الفضية، بينما حل سيميون هاريستوف ثالثاً ونال البرونزية. وواصلت مروى الحمادي حضورها القوي بتتويجها بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة ILCA 4 للفتيات، تلتها اليازية الحمادي في المركز الثاني والميدالية الفضية، كما أحرز عبدالله الزبيدي ذهبية فئة ILCA 4 الآسيوية، وحصلت مروى الحمادي على الفضية، فيما نال عمر قنديل البرونزية. وفي فئة ILCA 4 تحت 16 سنة، واصلت مروى الحمادي تميزها بإحراز الذهبية، وجاء سيميون هاريستوف في المركز الثالث. وعلى صعيد فئات الأوبتيميست، حقق زايد الحوسني المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة Optimist Junior، وحل حمد المهيري ثالثاً، قبل أن يعود المهيري ويتوج بالمركز الأول في فئة Optimist 2016، فيما أحرز علي الرميثي الميدالية الفضية وراشد المرزوقي البرونزية في فئة Optimist تحت 9 سنوات.



وأقيمت منافسات كأس آسيا للشباب للإبحار الشراعي بالحمرية خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر، وشكلت محطة قارية مهمة لتقييم قدرات البحارة الناشئين، مؤكدة نجاح برامج الإعداد الفني في أبوظبي، وقدرتها على تحقيق إنجازات نوعية ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الآسيوية.

وقال خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية: إن حصد 16 ميدالية في بطولة قارية بحجم كأس آسيا للشباب يجسد نجاح منظومة إعداد المواهب في أبوظبي، مؤكداً أن النتائج تعكس جاهزية البحارة الصغار وقدرتهم على المنافسة ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الآسيوية، ومشيراً إلى أن الأكاديمية مستمرة في العمل على تطوير الأبطال وصناعة جيل قادر على تحقيق إنجازات أكبر في المرحلة المقبلة.