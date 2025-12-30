5 أبطال من الأولمبياد الخاص الإماراتي في كأس آسيا للشراع الحديث للشباب 2025



اختتمت فعاليات كأس آسيا للشراع الحديث للشباب 2025، والتي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، على شاطئ الحمرية بالشارقة، بمشاركة 18 دولة من مختلف أنحاء آسيا، في احتفالية رياضية بحرية، تعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم البطولات القارية والدولية، وفي إطار التعاون البناء بين الأولمبياد الخاص الإماراتي واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون الثلاثية، التي جمعت كلاً من الأولمبياد الخاص الإماراتي، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي.



وشهدت البطولة في يومها الختامي مشاركة خمسة بحارة من أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي دبي لأصحاب الهمم، وهم: مروان إبراهيم سلوم، راشد إبراهيم سلوم، صلاح إبراهيم سلوم، سالم محمد شعيب، موسى موسى البلوشي، جاء ذلك تجسيداً للدور الريادي، الذي تضطلع به دولة الإمارات في تمكين ودمج أصحاب الهمم في مختلف الرياضات، وتعزيز مفهوم الشمول، من خلال المنافسات الرياضية الدولية.



وتأتي هذه المشاركة النوعية امتداداً للنجاحات، التي حققها لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في بطولة العالم الأولى للشراع الدامج، التي استضافتها سلطنة عُمان مطلع ديسمبر الجاري، والتي شكلت إنجازاً فريداً يعكس مدى تطور برامج الدمج الرياضي في الدولة، ويؤكد المكانة المرموقة للأولمبياد الخاص الإماراتي في دعم وتمكين أصحاب الهمم على المستويين المحلي والدولي.



ويعد هذا الظهور في بطولة آسيا للشراع الحديث للشباب خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية الوطنية، وترسيخ رياضة الشراع منصة فاعلة لدمج أصحاب الهمم، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم في المحافل الإقليمية والعالمية.